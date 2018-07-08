Футбольная команда в пещере Таиланда: спасатели приступили к эвакуации

В Таиланде, в 10:00 по местному времени, спасатели начали миссию по эвакуации 12 подростков-футболистов и их тренера из пещеры, где они были заблокированы в течение двух недель. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в водопроводную сеть подземных туннелей под горами Мае Саи спустился международный контингент из 13-ти специалистов-дайверов и 5-ти тайских.

Все несущественные сотрудники были удалены от места входа в пещеру. На данный момент на месте осталась лишь дайвинг-команда, медики и силы безопасности.

Спасатели уже начали сопровождать первую группу мальчиков.

Предполагается, что операция будет включать в себя погружение под воду и пешее перемещение в районах, где позволяет уровень воды.

Сообщается, что первоначальная часть их пути через узкие, затопленные пассажи является самой сложной задачей, так как она может подразумевать длительные периоды подводного плавания для детей, которые раньше никогда не использовали оборудование для дайвинга.

Спасатели планируют сделать остановку в пещере, которая была передовой базой для дайверов, а затем провести детей к входу, чтобы передать под контроль медиков.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер.

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Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Школьники передали через дайверов письма родителям и учителям. Дети пишут, что у них все хорошо и просят близких не волноваться.

Ранее сообщалось, что у команды спасателей есть окно в три-четыре дня для проведения спасательной операции.