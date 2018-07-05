Девять дней в темноте. Как в Таиланде нашли пропавших в пещере подростков и почему они все еще там

23 июня 12 подростков из детской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет отправились вместе с тренером на экскурсию в пещеру Кхао Луанг в северной части Таиланда и пропали после того, как ее затопило дождевой водой. Их удалось найти 2 июля, но спасательная операция все еще не завершена, и подростки, которым доставили еду, медикаменты и согревающие плащи, остаются в ловушке.

НВ рассказывает о спасательной операции и о том, почему спасатели не спешат с ее завершением.

Удалось выжить

Хотя из-за дождей уровень воды и грязи в пещере поднялся, футбольная команда и ее 25-летний тренер оказались на небольшом незатопленном участке. На этом подземном островке вплотную друг к другу и в полной темноте они провели все девять дней, пока их не нашли водолазы из спасательной команды.

1 - главный вход в пещеру, 2 - база спасателей, 3 - Перекресток монаха, 4 - пляж Паттая, 5 - место, где нашли мальчиков / theguardian.com

Подросткам помог их тренер Экапол Джантавонг, который смог их организовать в такой экстремальной ситуации и поддерживал морально.

Кроме того, в пещере, в которой они оказались в ловушке, относительно высокая, по сравнению с другими пещерами, температура воздуха - около 23 градусов. Это позволило футбольной команде оставаться там так долго, не умерев от переохлаждения.

Анмар Мирза, который 30 лет занимался спасением людей из пещер в США, рассказал CNN, что выживанию подростков способствовало также неограниченное количество пригодной для питья воды, из-за которой они не заразились какой-либо опасной болезнью, что могло тоже привести к их смерти.

По его словам, с водой, но без еды человек может прожить три-четыре недели. Однако сейчас подростки ослабли, у них изменились работа желудочно-кишечного тракта и обмен веществ, и выводить их из такого длительного голодания надо постепенно.

Как отметил Пол Ауэрбах, эксперт по медицине в пустыне и профессор экстренной медицины в Стэнфордском университете, на состояние нервной системы человека негативно влияет длительное пребывание в абсолютной темноте, пишет CNN. Это может нарушить "внутренние часы", из-за чего человек перестает понимать, какое сейчас время суток, а также нарушается способность к полноценному отдыху во время сна. Такие проблемы могут усугубить тяжелое эмоциональное состояние.

Несмотря на все пережитые подростками и их тренером трудности, врачи утверждают, что все они в относительно неплохом состоянии здоровья. Прибывший к ним врач занимался лечением лишь небольших царапин и незначительных высыпаний на коже.

На первом из видео, которое сняли британские дайверы, обнаружившие футбольную команду, видно, что подростки ведут себя адекватно. Один из них говорит дайверам "Спасибо" на английском. Вероятно, их тренер спрашивает, смогут ли их спасти сегодня и какой сегодня день.

Дайверы объясняют, что не смогут им помочь немедленно, но заверяют, что этим занимается "много людей". Они также говорят группе, что они провели в пещере десять дней (их нашли на десятый день - ред.).

Трудности спасательной операции

Спасательная операция с самого начала была непростой. Ее усложнял непрерывный ливень, который не позволял эффективно откачать воду из пещеры с помощью мощных промышленных насосов.

Спасатели также попытались задействовать буровые машины, чтобы пробурить отверстия в горной породе и откачать воду или пробурить новый вход в пещеру и добраться до детей. Однако большая толщина стен пещеры и глинистые склоны горы, которые усложняли передвижение тяжелой техники заставили отказаться от этой идеи.

К спасательной операции привлекли около тысячи людей, в том числе пещерных дайверов из Великобритании, военных подводников из Таиланда и США и дайверов из Украины.

Подростков также пытались искать с помощью дронов, оснащенных тепловыми камерами и собак, которые пытались найти новые входы в пещеру неподалеку от них с помощью запаха - им давали понюхать личные вещи пропавших.

Почему спасательная операция затягивается

После обнаружения футбольной команды трудности отнюдь не закончились. Ослабленные девятью днями без еды подростки, которые, к тому же, не умеют плавать, оказались перед сложнейшей даже для профессиональных дайверов задачей преодоления затопленной пещерной системы.

Ситуация усложняется еще и сильным течением в ней и абсолютной темнотой, что легко может спровоцировать панику.

Чтобы ориентироваться под водой, дайверы обозначили дорогу веревкой / Фото: Thai NavySEAL via Facebook

Один из украинских дайверов, принимавших участие в спасательной операции, Всеволод Коробов рассказал ВВС News Украина, что им пришлось обучать тайских морских котиков погружению в таких сложных пещерах, так как у них не было необходимого опыта.

По словам Коробова, непосредственно дайвинг начинается в трех километрах от входа в пещеру, но там очень плохая видимость - показания приборов нельзя разглядеть, даже если поднести их вплотную к лицу, а из-за множества узких проходов можно запутаться или застрять.

Кроме того, от последнего сухого участка пещеры до места, где обнаружили детей, 2300 метров, это расстояние по направлению к подросткам дайверам приходится проплывать против течения с тяжелым оборудованием. Коробов отметил, что пропавших удалось найти благодаря тому, что в последние дни дожди прекратились и уровень воды немного снизился.

Спасательную операцию сильно усложняет течение в пещере

Сейчас в спасательной операции принимают участие три тысячи человек, которые пытаются сделать все возможное для спасения футбольной команды. Но если дождь снова пойдет и уровень воды повысится, возможно, им придется провести в пещере четыре-пять месяцев до конца сезона дождей.

Что все-таки предпринимают

После того, как британские дайверы нашли футбольную команду, ночью к ним отправились двое армейских медиков с продуктами и медикаментами. Один из них остался с подростками и их тренером.

После этого ВМС Таиланда опубликовали второе видео, на котором оказавшиеся в ловушке дети уже в согревающих плащах. Они называют свои имена и говорят, что здоровы.

На еще одном видео видно, как врач смазывает небольшие ссадины детей антисептиком.

Главной задачей сейчас является восстановление сил подростков, на это, предположительно, понадобится два дня. Спасатели уже доставили для этого гели с высоким содержанием протеина и обычную еду.

Рассматривается также вариант обучить футбольную команду базовым навыкам дайвинга и эвакуировать их после этого с помощью спасателей, предварительно еще сильнее понизив уровень воды в пещере.

4 июля подростки тренировались дышать с помощью кислородных масок, пишет CNN. Однако тренировка прошла без погружения из-за опасности течения. Предполагается, что эвакуация будет проходить по очереди, в зависимости от физического состояния, каждого будет сопровождать один или два спасателя.

Помимо попыток откачать воду, спасатели пытаются отвести воду из расположенного неподалеку водопада, чтобы она не попадала в пещеру. Они также начали осушать ручьи и озера ниже нее, чтобы воде было куда уходить.

Кроме того, продолжаются буровые работы, чтобы освободить детей через альтернативный выход.

Если погода ухудшится и футбольной команде придется остаться в пещере на месяцы, им будут доставлять еду и медикаменты. Также туда отправят военных медиков, которые будут оставаться с детьми постоянно.

НВ