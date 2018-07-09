В Таиланде возобновилась операция по спасению футбольной команды из затопленной пещеры

В Таиланде спасатели возобновили операцию по спасению подростковой футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Об этом сообщает Reuters.

В пещере все еще остаются девять человек: восемь детей и их футбольный тренер.

Ранее спасателям удалось эвакуировать четверых детей. Их сразу же доставили в больницу, медики оценивают их состояние как хорошее.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.