Заблокированные футболисты в пещере Таиланда: спасение оставшихся мальчиков может занять четыре дня

Полное завершение спасательной операции может занять до четырех дней

Полное завершение спасательной операции по эвакуации оставшихся в пещере Кхао Луанг в Таиланде восьми подростков-футболистов и их тренера может занять до четырех дней.

Соответствующую информацию передает Associated Press.

В данное время спасатели временно приостановили операцию по эвакуации, чтобы наполнить кислородные баллоны.

Напомним, что 8 июля в Таиланде спасатели эвакуировали четверых мальчиков из пещеры Кхао Луанг, где они были заблокированы в течение двух недель. Они были немедленно транспортированы в госпиталь города Чианграй. Имена спасенных подростков пока не названы.

По сообщениям СМИ, следующий этап эвакуации начнется через 10- 20 часов, поскольку в настоящее время в Маэ Саи льет дождь.

В операции участвуют 40 тайских ныряльщиков и 50 аквалангистов из других стран мира.