В Таиланде погиб водолаз, который спасал футбольную команду из затопленной пещеры

Дайверу не хватило кислорода на обратном пути из пещеры (иллюстративное фото)

В Таиланде погиб военный ныряльщик, который принимал участие в операции по спасению подростковой футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Как сообщает ВВС, 38-летний офицер ВМС Таиланда потерял сознание, когда доставлял кислородные баллоны детям.

Как рассказал губернатор, водолазу не хватило кислорода на обратном пути.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.