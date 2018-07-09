09 июля 2018, понедельник

Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных из затопленной пещеры детей

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Врачи оценили состояние спасенный детей как хорошее

Врачи оценили состояние спасенный детей как хорошее

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда рассказал, что состояние четырех детей, которых накануне спасли из подтопленной пещеры Кхао Луанг, оценивается как хорошее.

По словам министра, дети находятся в больнице, расположенной в 70 километрах от пещеры, сообщает Bangkok Post.

Министр подчеркнул, что их здоровью ничего не угрожает, но врачи продолжат их осматривать.

В пещере остаются восемь подростков и тренер, их спасанием займутся те же аквалангисты, которые эвакуировали четверых детей.

Сейчас продолжается подготовка ко второму этапу спасательной операции.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. 

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