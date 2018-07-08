Из пещеры в Таиланде эвакуированы шесть мальчиков

Команду футболистов спасают группами по несколько человек

В Таиланде спасатели эвакуировали шестерых мальчиков из пещеры, где они были заблокированы в течение двух недель.

Об этом сообщает BBC.

Миссия по эвакуации началась в воскресенье в связи с опасениями, что поднимется уровень воды. Водолазы сопровождают 12 мальчиков и их тренера в подводных проходах к устью пещеры Тхам Луанг.

Команду футболистов спасают группами по несколько человек. Сколько времени будет длиться эвакуация, пока не известно.

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Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.