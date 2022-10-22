Выборы премьера Британии. Джонсона поддержали более 100 депутатов, он может баллотироваться на должность — СМИ 22 октября, 18:16 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся из отпуска в Лондон в субботу, 22 октября, на фоне сообщений СМИ о его планах принять участие в борьбе за кресло главы правительства. Его поддерживают более 100 депутатов — необходимое количество для включения в избирательный бюллетень, сообщает Sky News со ссылкой на близкий к нему источник.



Как пишет телеканал, Джонсон прервал отпуск на Карибах после отставки премьер-министра Лиз Трасс. Его сфотографировали вместе с женой, когда те возвращались ночным рейсом British Airways, а позже экс-лидер тори помахал рукой представителям СМИ возле терминала.

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Союзники Джонсона заявили, что он «готов к этому» [борьбе за должность премьера]. Его соперником, вероятно, станет экс-канцлер казначейства Риши Сунак. Как пишет The Telegraph, он тоже преодолевает порог и имеет поддержку уже 109 депутатов-консерваторов.

21 октября букмекеры оценивали шансы Джонсона на победу в 23%, Сунака — в 57%.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди сообщил, что новый лидер правящей Консервативной партии может быть избран до 31 октября.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».