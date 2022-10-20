Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Британии 20 октября, 15:36 Лиз Трасс объявляет об отставке, 20 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила, что подает в отставку после 45 дней на посту. Об этом сообщает BBC.

Во время выступления на Даунинг-стрит Трасс сказала, что вступила в должность «во времена большой экономической и международной нестабильности» и «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию». По словам премьера, она сообщила о своем решении королю Чарльзу.

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Трасс останется премьером, пока не будет избран ее преемник. Выборы руководства должны состояться на следующей неделе.

«Это позволит нам оставаться на пути к реализации наших финансовых планов и поддерживать экономическую стабильность и национальную безопасность нашей страны», — сказала премьер.

Как пишет BBC, срок премьерства Трасс (45 дней) — самый короткий в истории Британии. Премьер Джордж Каннинг находился на своем посту 119 дней и умер в 1827 году.

Ранее данные опроса YouGov показали, что нынешнее правительство консерваторов не одобряют 77% британцев (одобряют только 7%), что, по словам компании, является «самым высоким показателем за 11 лет мониторинга».

Бывшую министра иностранных дел Лиз Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

«Делать вид, что мы не совершали ошибок, делать вид, что никто не замечает, что мы их совершали, и надеяться, что все магическим образом исправится, — это несерьезная политика», — также было сказано в письме.

