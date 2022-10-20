Преемник Трасс. Нового лидера Консервативной партии хотят выбрать до конца октября 20 октября, 17:02 Лиз Трасс 20 октября объявила, что подает в отставку (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании после Лиз Трасс может быть избран до 31 октября. Об этом заявил глава «комитета 1922 года» (парламентской группы внутри Консервативной партии) сэр Грэм Брэди, сообщает The Guardian.

По словам Брэди, провести голосование и завершить выборы руководства политсилы могут к пятнице, 28 октября. Пока не понятно, будут ли в голосовании участвовать члены Консервативной партии или только депутаты.

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Лейбористы, либеральные демократы и Шотландская национальная партия после отставки премьер-министра Лиз Трасс призвали к проведению досрочных парламентских выборов, пишет BBC. По словам лидера Лейбористской партии сэра Кира Стармера, «Консервативная партия показала, что у нее больше нет мандата на управление».

Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке, заявив, что «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию». Она занимает пост премьера 45 дней.

Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

