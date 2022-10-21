Борьба за пост премьера Британии: Борис Джонсон спешно возвращается с отдыха на Карибах — The Telegraph 21 октября, 12:10 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Борис Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщает The Telegraph.

По данным издания, на субботу запланирована встреча сторонников кампании Джонсона, которую возглавил Джейкоб Рез-Могг.

Также бывший глава британского правительства рассылает сообщения в WhatsApp потенциальным сторонникам и тем, кто организовывал его поддержку на местах для возвращения на Даунинг-стрит.

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Источники издания из близкого окружения Джонсона дали понять, что политик может получить поддержку консерваторов.

Кроме того, Джонсон просит другого потенциального кандидата на пост премьера Риши Сунака связаться с ним и «опять быть вместе» в правительстве.

Некоторые близкие друзья советовали Джонсону не баллотироваться, поскольку «партия будет отчаянно нуждаться в его возвращении через год», отметили в издании.



Накануне Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди сообщил, что новый лидер правящей Консервативной партии Трасс может быть избран до 31 октября.