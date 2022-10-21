Кто может стать новым премьером Великобритании. Джонсон среди претендентов — ВВС 21 октября, 19:39 Борис Джонсон, Пенни Мордонт и Риши Сунак (Фото:Коллаж BBC)

После заявления об отставке Лиз Трасс в Консервативной партии Великобритании снова разворачивается борьба за лидерство. Вероятными претендентами на должность лидера партии и руководителя правительства, по мнению экспертов, являются бывший премьер Борис Джонсон, бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, пишет BBC.



Жоден з трьох політиків поки що офіційно не заявив про намір брати участь у прем'єрських перегонах.

Ліз Трасс подала у відставку в четвер на тлі провалу її економічної політики, пропрацювавши лише шість тижнів. Очікують, що ім'я нового прем'єра стане відомим до наступної п’ятниці.

Ліз Трасс оголосила про відставку в четвер. Наступної п'ятниці Британія матиме нового прем'єра / Фото: Getty Images

Які шанси має Джонсон

Поки що незрозуміло, чи вступить він у боротьбу, але фахівці вважають, що, попри недавнє скандальне звільнення з посади прем'єра, шанси у нього непогані. У четвер стало відомо, що Джонсон перервав свою відпустку на Карибських островах і терміново повертається до Лондона.

Фото: Leon Neal / Getty Images News

«Я змінив свою думку за останні 24 години. Я чув від двох-трьох людей, яких я дійсно поважаю і які дуже добре розуміються на цифрах, що він не лише подолає поріг у 100 депутатів, але й може отримати близько 140», — сказав в інтерв'ю BBC Тім Монтгомері, засновник вебсайту прихильників Консервативної партії ConservativeHome.

Партія Джонсона має чимало прихильників. Міністр з питань підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг закликав консерваторів у парламенті висунути саме його кандидатуру.

Підтримати Джонсона готова також Пріті Патель, яка очолювала в його уряді Міністерство внутрішніх справ.

На думку його союзників, успішне повернення у велику політику Борису Джонсону може забезпечити примирення з Ріші Сунаком, колишнім міністром фінансів у його уряді, чия добровільна відставка у липні стала однією з причин провалу Джонсона.

Коротко про інших претендентів

Ріші Сунак

Фото: Reuters

Ріші Сунак і Пенні Мордонт брали участь у перегонах за посаду лідера партії консерваторів і минулого разу, коли влітку Джонсон пішов у відставку. У першому раунді боротьби тоді переміг Сунак.

Він став депутатом британського парламенту не так давно — у 2015 році. У 2019-му його призначили міністром фінансів, на цій посаді він залишався до 5 липня цього року, коли оголосив про відставку слідом за своїм колегою, міністром охорони здоров’я Саджідом Джавідом.

Обидва залишили свої посади, виступивши з різкою критикою щодо дій Бориса Джонсона.

Сунака вважали найбільш вірогідним майбутнім лідером торі, але його репутація постраждала через скандал навколо податків його дружини Акшату Мурті, яка володіє суттєвою часткою в індійській компанії свого батька Infosys і отримала більш як 10 млн фунтів дивідендів минулого року. Її звинуватили в уникненні сплати податків у Британії під приводом статусу нерезидента.

Пенні Мордонт

Фото: Reuters

2019 року Пенні Мордонт стала першою в історії жінкою на посаді міністра оборони Британії.

Її політична кар'єра розпочалася ще за уряду Девіда Камерона, де вона обіймала посаду заступника міністра у справах збройних сил. А до Консервативної партії вона приєдналася ще у юні роки, вступивши до лав молодіжного руху торі.

Зараз вона очолює Палату громад та Раду з престолонаступництва. Тому вона брала участь у церемоніях, пов’язаних зі смертю королеви Єлизавети ІІ. Зокрема, її підпис стоїть на документі, у якому офіційно зафіксовано сходження Чарльза III на престол.

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