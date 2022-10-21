Борис Джонсон среди фаворитов в гонке за пост следующего премьера Британии — данные букмекеров 21 октября, 17:41 Борис Джонсон считается одним из потенциальных кандидатов на пост следующего премьера (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

По мнению букмекеров, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сейчас является вторым фаворитом на роль следующего лидера правящей Консервативной партии и премьера. Об этом сообщает BBC в пятницу, 21 октября.

Букмекеры оценивают шансы Джонсона на победу в 23%, бывшего канцлера казначейства (министра финансов) Риши Сунака — в 57%.

По данным BBC, по меньшей мере 56 депутатов-тори поддерживают потенциальную кандидатуру Риши Сунака, 33 — Бориса Джонсона, 17 — главы Палаты общин Пенни Мордонт.

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Последний опрос агентства Opinium показал, что в потенциальной гонке между Сунаком и Джонсоном 44% выберут Сунака, 31% — Джонсона. При соревновании Сунака и Мордонт 45% предпочтут Сунака, 23% — Мордонт, а между Мордонт и Джонсоном 36% бы выбрали Мордонт, 33% — Джонсона.



Как сообщает The Telegraph, сторонники Сунака выдвинули идею предложить Джонсону пост министра внутренних дел, чтобы объединить партию и выиграть выборы.



Ранее The Telegraph писало, что Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после своей отставки на фоне скандала и массовых отставок в правительстве.

Накануне Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди сообщил, что новый лидер правящей Консервативной партии может быть избран до 31 октября.

Для участия в голосовании кандидат должен набрать по меньшей мере 100 голосов депутатов. Если порог преодолеют три кандидата, голосование пройдет в два тура. В Консервативной партии также заявили, что члены политсилы по всей стране будут участвовать в «защищенном онлайн-голосовании».

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».



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