Адвокат взятых РФ в плен украинских моряков вылетел в Москву - СМИ

Адвокат взятых РФ в плен в Керченском проливе украинских моряков Николай Полозов вылетел в Москву, где будет пытаться попасть к ним в следственный изолятор, сообщает 24 канал.

По официальной версии, незаконно арестованные украинцы находятся в Москве, однако с ними до сих пор не виделись ни украинские консулы, ни представители международных гуманитарных организаций.

Украинской стороне также ничего не известно о состоянии раненых и какие последствия для них будет иметь этапирование.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что они точно не на территории оккупированного Крыма: их разместили в СИЗО Лефортово в Москве.

Также отмечается, что 30 ноября семьи пленных моряков уже получили по 50 тысяч гривен помощи от Минобороны. Еще часть денег, а именно 100 тысяч гривен, должна прийти от Министерства временно оккупированных территорий. Продолжается также сбор помощи от крымчан.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на российскую сторону сообщила, что 21 захваченный в Керченском проливе украинский военный моряк находится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое – в больнице.

Напомним, силовики РФ захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 суток в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать