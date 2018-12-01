"Для пленных моряков это ничего не решит". Известные украинцы рассказали, что думают о военном положении

Журнал Новое Время расспросил соотечественников, что они думают о введенном в десяти областях Украины военном положении и не пугает ли оно их.

Леонид Остальцев, основатель и владелец компании Veterano Group, в которую входят Pizza Veterano и Veterano Coffee:

Военное положение не пугает, так как уже имеется какой-никакой боевой опыт. Вообще боевой опыт помогает не паниковать и всегда стараться оставаться с холодной головой.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:

Я сторонник настоящего военного положения, которое Украине необходимо было ввести с момента, когда страна получила нового президента.

Для 24 пленных это военное положение ничего не решит и никак не укрепит нашу обороноспособность больше, чем она сейчас есть

И для меня это выглядит так: разрыв дипотношений с Россией, полное перекрытие границ, полное прекращение любых экономических взаимоотношений, включая президентское окружение и любых политиков. Этого за время президентства Петра Порошенко и этой коалиции Верховной рады сделано не было, не хватило политической воли.

И когда мне за четыре месяца [до президентских выборов] рассказывают о каком‑то странном военном положении, с какими‑то непонятными параметрами, я к этому отношусь крайне скептически. И понимаю, что мотив, конечно, не конфликт в Азовском море, потому что для 24 пленных это военное положение ничего не решит и никак не укрепит нашу обороноспособность больше, чем она сейчас есть.

Смотрите также

Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея:

Я вообще не совсем понимаю, в чем военность этого положения. Мне кажется, если вводить военное положение, то нужно радикально менять отношения с Россией, зачищать страну от московской агентуры. А введенная мера ничего этого не даст, потому что она компромиссная. С другой стороны, надеюсь, в Одессе алкоголь можно будет купить.

А боюсь я одного. Как обычно, у нас в любой непонятной ситуации урезаются расходы на культуру.

Владимир Федорин, сооснователь аналитического центра Bendukidze Free Market Center:

Военное положение в ситуации гибридной агрессии России не решает ни одной из ключевых проблем, стоящих перед Украиной. Для победы нам нужна сильная, быстро растущая экономика. Без экономической свободы бурного роста не будет.

Отказ от соблюдения базовых прав и свобод даже на словах точно не сделает Украину привлекательной для инвесторов

Отказ от соблюдения базовых прав и свобод даже на словах точно не сделает Украину привлекательной для инвесторов. В страну, где действует военное положение, не поедут туристы. Компаниям станет фантастически тяжело привлекать финансирование.

Путину гораздо легче будет взять измором Украину бедную, лишенную перспектив, страдающую от отъезда активных граждан. Боюсь, сторонники идеи военного положения совсем не подумали об этой стороне медали.

Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины, блогер:

Не пугает. Агитировала за него с начала войны. Потому что во время военного положения военным проще и удобнее выполнять свои обязанности.

Смотрите также

Александр Данилюк, экс-министр финансов Украины:

Для экономики военное положение - это всегда минус.

Очевидно, что это чрезвычайно негативный сигнал для инвесторов. В условиях предвыборной кампании [2019 года], а теперь и военного положения о притоках инвестиций можно забыть. Так же как и о большой приватизации. И это послевкусие будет продолжаться не менее полугода. Все это отпугнет инвесторов.

Что касается ситуации внутри страны, то самый большой фактор - неуверенность и паника. И хотя он краткосрочный, это повлияет на курс национальной валюты. Здесь все зависит от того, как будет реагировать Нацбанк. Ему нужно быть более гибким.

Если посмотреть на бюджет-2019, то нужно будет пересмотреть доходы от приватизации: гарантированно получим ноль

А что касается поддержки МВФ и Всемирного банка, то здесь я уверен: никаких задержек не будет. Поддержка будет предоставлена, ведь факт агрессии всем очевиден. И в таких ситуациях партнеров обычно не бросают: мы получим и транш от МВФ, и кредит Всемирного банка, и макрофинансовую помощь.

Если посмотреть на бюджет-2019, то нужно будет пересмотреть доходы от приватизации: гарантированно получим ноль. Я бы также пересмотрел стоимость заимствований - все будет дороже. А еще думаю, будут попытки увеличить расходы на оборону, что в принципе понятно и можно поддержать. Хотя обычно к этому идут паровозом те люди, которые на этом зарабатывают, и рядом стоящие силовики.

Александр Чернявский, сопредседатель организации Авто Евро Сила:

Почему оно должно меня пугать? Это положение введено для ряда областей. Мы находимся в рамках закона, а это решение руководства страны. Как к этому можно относиться? Это уже принятое решение. Соответственно, оно должно исполняться.

А то, что происходит на западной границе страны [с блокированием пунктов пропуска владельцами автомобилей на еврономерах], - мы сейчас нигде никаких акций не проводим. То, что происходит на западной границе, - это личная инициатива людей, которые попали в бедственное положение, потому что их не предупредили [о вступлении в действие закона об авто на еврономерах]. А мы действуем исключительно в правовом поле.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA:

Кстати, я заметил, что Банковая часто бросает дерьмо на вентилятор, а потом смотрит, сколько этого дерьма к ним вернется. Поэтому первая редакция закона о военном положении и принятый парламентом - это принципиально разные вещи. В итоге: не вся Украина, не два месяца, и дата выборов зафиксирована. Уверен, ЕС, НАТО и по своим каналам американцы дали четко понять президенту, что по‑другому нельзя.

Я уверен, что завтра ничего неожиданного не произойдет, а нашим свободам ничто не угрожает

Так что я уверен, что завтра ничего неожиданного не произойдет, а нашим свободам ничто не угрожает. В том числе и безвизу. Потому что Европа, наоборот, должна поддержать Украину и продемонстрировать, что остается нашим партнером.

Хотя, с другой стороны, старушка Европа запаниковала, услышав термин "военное положение" и увидев, как корабль РФ таранит корабль ВСУ. И поняла, что в центре Европы может разразиться война. Это теперь топ-новость, которая заставила европейское сообщество проснуться.

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:

Отношусь к этому положительно. Я вообще считал целесообразным вводить [военное положение] на всей территории страны.

Этим мы одновременно посылаем сигнал и за поребрик, поскольку они реагируют на все, и мировому сообществу - уже состоялся Совбез ООН. Но все же думаю, что и для нашего внутреннего потребителя. Поскольку, к сожалению, большое количество наших сограждан расслабились и забыли, что в стране идет война.

А относительно возможной мобилизации, так это решение принимается Генштабом, а не мной. Если будут какие‑то обострения, то вполне нормально, можно ожидать мобилизации.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №44 от 29 ноября 2018 года.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать