Украинских моряков поместили в одиночные камеры в СИЗО Москвы, трое находятся в тюремной больнице

Украинцев вывезли из Крыма в Москву

Российская сторона подтвердила дипломатам Украины, что 21 захваченный в Керченском проливе украинский военный моряк находится в СИЗО Лефортово в Москве, еще трое – в больнице.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

Корреспондент Дождя Когершын Сагиева, которая посетила украинцев в СИЗО Лефортово, уточнила, что украинцев поместили в одиночные камеры, троих раненых определили в тюремную больницу СИЗО Матросская тишина.

По ее словам, 21 украинский моряк находится в карантинных камерах 1,5х2 м на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают для проверки документов и состояния здоровья.

Корреспондент Дождя сообщила, что украинцам обеспечили стандартные условия одиночных камер - железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, зеленые стены, а также выдали тюремную одежду. Сагиева подчеркнула, что после карантина, который длится примерно 7-10 дней, их должны перевести в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.

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По словам журналистки, украинцы рассказали, что чувствуют себя нормально. Утром их кормили гречневой кашей, затем была часовая прогулка в тюремном дворике, после обеда обещали принести книги.

"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", - процитировала она слова украинского моряка Романа Мокряка.

Она добавила, что на каждого украинца завели рублевый счет, куда можно переводить деньги, чтобы моряки могли покупать продукты, почтовые конверты с марками и писать письма.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать