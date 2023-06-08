В США призывают Байдена передать Украине ракеты ATACMS 8 июня, 16:25 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Палата представителей США призывает президента Джо Байдена передать Украине еще вооружения в преддверии контрнаступления. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Politico.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию войны России против Украины в Третью мировую войну, поскольку Украина сможет использовать это оружие для атак в глубине российской территории. В последнее время в Пентагоне все чаще высказываются опасения, что у США и так не так много оружия.

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Но в последние недели противодействие администрации отправке боеприпасов ослабевает. Сам Байден недавно дал понять, что он может быть открыт для отправки ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, президент в конце мая сказал, что этот вариант «все еще в игре». Позднее представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Теперь группа членов Палаты представителей США во главе с представителем Джейсоном Кроу усиливает давление на Белый дом. В четверг в письме Байдену 10 законодателей-республиканцев и законодателей-демократов призвали президента поскорее дать «зеленый свет» ATACMS.

«Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир», — говорится в письме.

При этом сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, уже отправленных в Украину, они не требуют длительного обучения и логистических цепочек, и могут быть использованы немедленно.

Они также призывают президента одобрить другие современные вооружения, включая истребители F-16 американского производства и дополнительные средства ПВО, такие как еще одна система противоракетной обороны Patriot. В нем также содержится призыв ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые должны прибыть в Украину к концу года.

Инфографика: NV

8 июня газета WP со ссылкой на анонимных офицеров сообщила, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.



5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.