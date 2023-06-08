Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: Украина способна дать отпор войскам РФ, вооружение есть 8 июня, 08:37 Йенс Столтенберг (Фото:Hanna Johre/NTB/via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что ранее украинцы уже показывали, что способны дать отпор войскам РФ.

Генсек НАТО привел в пример освобождение Киевской, Харьковской и Херсонской областей.

«Что мы знаем, так это то, что Украине предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников», — сказал он в эфире CNAS.

Видео дня

По его словам, сейчас наблюдается увеличение интенсивности боев вдоль линии фронта.

«Но я всегда очень осторожнен, чтобы не говорить об оперативных деталях. Это действительно дело украинцев — говорить о таких вещах. Мы также видели это видео (Генштаба Украины — ред.), которое они разместили в социальных медиа и действительно призывает воздержаться от информации о контрнаступлении или его оперативных деталях», — сказал Столтенберг.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.