«Когда мы начнем, все увидят». Данилов сообщил, что контрнаступление украинской армии еще не началось 7 июня, 17:09 Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:Toby Melville / REUTERS)

Масштабное контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов, сообщил в среду, 7 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии Reuters секретарь опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, оккупанты ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

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«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», — сказал он.

Данилов также убежден, что российский подрыв Каховской ГЭС был преднамеренным.

«У них был военный компонент. Это был план номер один… Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы», — сказал Данилов.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.