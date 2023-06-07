«Когда мы начнем, все увидят». Данилов сообщил, что контрнаступление украинской армии еще не началось

7 июня, 17:09
Поделиться:
Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:Toby Melville / REUTERS)

Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:Toby Melville / REUTERS)

Масштабное контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов, сообщил в среду, 7 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии Reuters секретарь опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, оккупанты ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

Видео дня

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», — сказал он.

Данилов также убежден, что российский подрыв Каховской ГЭС был преднамеренным.

Читайте также:

Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины) «Это не должно повлиять на контрнаступление». Военные предусматривали возможность подрыва ГЭС войсками РФ — Наев

«У них был военный компонент. Это был план номер один… Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы», — сказал Данилов.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Контрнаступление Алексей Данилов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X