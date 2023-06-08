Украина удерживает инициативу на большинстве участков фронта, идут тяжелые бои — британская разведка 8 июня, 09:52 ВСУ контрнаступают под Бахмутом (Фото:Yevhenii Zavhorodnii/Reuters)

На многих участках фронта в Украине идут тяжелые бои, в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Минобороны Британии в Twitter.

«На фоне сложной оперативной обстановки продолжаются тяжелые бои на многих участках фронта. На большинстве участков Украина удерживает инициативу. Российские войска, вероятно, все еще получают приказ как можно скорее перейти в наступление», — отметили там.

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В британской разведке уточнили, что подразделения кадыровцев предприняли безуспешную попытку взять Марьинку, расположенную недалеко от оккупированного Донецка, где линия фронта практически не изменилась с 2015 года.

В отчете также затронули тему последствий подрыва Каховской ГЭС. По данным разведки, вероятно, в течение 8 июня вода начнет отступать. Уточняется также, что обстрелы со стороны войск РФ затруднили некоторые попытки эвакуации перемещенных гражданских лиц из затопленных районов.

5 июня минобороны страны-агрессора России заявило о якобы начале контрнаступления со стороны Украины «на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения врага и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

Позже командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают двигаться вперед на флангах на Бахмутском направлении.

5 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Василевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещиевка (100−700 м).

