Украина готова к контрнаступлению — Зеленский 3 июня, 10:44 Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас готова к контрнаступлению.



«Я считаю, что на сегодня мы готовы это [провести контрнаступление] сделать. Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами. Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам действительно понадобится времени» — сказал Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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Говоря об оружии, которое ВСУ не готовы ждать месяцами, президент, вероятно, имел в виду истребители. Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет превосходство в воздухе.

«Отсутствие защиты от авиации врага означает, что погибнет много солдат во время контрнаступления», — подчеркнул Зеленский.