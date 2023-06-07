Вода надвигается громко, а контрнаступление рождается тихо 7 июня, 18:55

Чем жила страна 7 июня 2023 года

● Пік затоплення. Минуло більше доби з моменту, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС. Саме на сьогодні в компанії Укргідроенерго прогнозують пік затоплення територій нижче за течією Дніпра. Відповідно до прогнозу голови Укргідроенерго Ігоря Сироти, приблизно через 4−5 днів від дня знищення станції вода почне спадати. Орієнтовно за цей час повністю спорожніє Каховське водосховище.

Видео дня

Рівень підняття води досяг 5,5 м. Швидкість надходження води сповільнилася, але рівень підняття може досягти 7 м;

Окупанти провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, кинувши мешканців захоплених населених пунктів напризволяще;

Теракт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% — у Запорізькій та 30% — у Дніпропетровській областях;

Підрив Каховської ГЕС унеможливив постачання води у Крим на роки, заявив секретар РНБО Олексій Данілов;

У МОЗ заявили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєвих звалищ тепер можуть опинитися в колодязях і відкритих водоймах на підтоплених територіях;

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати близько 1 млрд доларів і тривати щонайменше п’ять років;

Підтоплені 29 населених пунктів, з них 19 — на підконтрольній Україні території, а 10 — під тимчасовою окупацією, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

Читайте также: Роман Свитан Подрыв Каховской ГЭС меняет ход войны

Станом на 17:00 евакуювали майже 1900 мешканців підтоплених територій, повідомили у МВС.

● Буде пустеля. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області можливе затоплення близько 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі та у декілька разів більше на окупованому лівому березі, — поля можуть перетворитись на пустелі. Такі попередні оцінки надало Мінагрополітики. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

● Британська розвідка очікує додаткових затоплень у наступні дні у зв’язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

● Ердоган занурився у дніпровські води. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту Володимиру Зеленському створити комісію за участю експертів з України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства, включно з Туреччиною, для розслідування підриву Каховської ГЕС. Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох держав.

Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити «все можливе в цьому відношенні» і запропонував дотримуватися формату переговорів, «як у зерновому коридорі». Він підкреслив, що неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня, але Туреччина рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Читайте также: Николай Скыба Почему на Западе все еще верят Кремлю

● Не почули. Україна ще в жовтні минулого року попереджала міжнародну спільноту про те, що Росія замінувала шлюзи Каховської дамби, готуючи техногенну катастрофу, але світ не реагував на ці заяви. Про це у Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

● Справа рук росіян. Вибух зсередини — найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС, повідомила американська NYT із посиланням на експертів з питань техніки та боєприпасів. За їхніми словами, «структурний збій» або атака ззовні можливі, але є «менш правдоподібними поясненнями».

NYT нагадала, що про підрив дамби зсередини одразу заявляла Україна, водночас окупанти давали «суперечливі коментарі», а Кремль заявив про «свідомий саботаж з боку української сторони».

● Водночас багато західних видань у своїх матеріалах майже механічно й одночасно транслювали заяви як України, так і РФ щодо причин руйнування ГЕС, не намагаючись критично оцінити кремлівські вигадки.

● Брехливі кремлівські голови. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розкритикували як неправдоподібні заяви чиновників РФ після підриву Каховської ГЕС та вказують, що саме росіяни були більше зацікавлені в її знищенні. В ISW вважають, що «співвідношення доказів, аргументації і риторики [публічних заяв] свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу».

Коментуючи питання водопостачання Криму, ISW нагадав, що Крим вижив без води з Дніпра в період між незаконною анексією півострова Росією в 2014 році і моментом окупації Каховської ГЕС після повномасштабного вторгнення 2022 року.

Експерти ISW також констатують, що Росія використала звинувачення на адресу України в руйнуванні дамби, щоб підкріпити поточні спроби своєї пропаганди зобразити наступи ЗСУ на різних ділянках фронту як такі, що буцімто зазнають негайних провалів.

● Ворог відійшов на 5−15 км. Після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині російські окупанти відійшли від Дніпра на 5−15 км. Проте вони продовжують обстрілювати правий берег, де триває евакуація жителів, розповіла Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь.

Читайте также: Александр Коваленко Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на войска РФ на юге Украины и в Крыму

● ЗСУ пішли у Бахмуті в наступ. На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. За минулу добу вдалося просунутися на різних ділянках напрямку від 200 до 1100 метрів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни, у спробах утримати займані позиції, перейшли до оборони і стягують резерви «з глибини».

Маляр додала, що наразі бойові дії веде регулярна армія РФ, яка залучає десантно-штурмові загони. Водночас бойовики ПВК Вагнер досі залишаються у тилових підрозділах.

● На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рухатися вперед на флангах. Росіяни втрачають позиції, повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

● Контрнаступ народжується тихо. Останнім часом бойові дії на території України активізувалися. Цю особливість відзначив у розмові з АР Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США. «На всій території України, окупованій Росією, спостерігається активність, і бойові дії дещо активізувалися», — зазначив він.

Міллі розповів, що за оцінками США українські військові добре підготовлені «до всього, що вони роблять — вибираючи воювати в наступі чи в обороні». Генерал додав, що боротьба буде непростою і триватиме довго: «Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу».

● Мінус 880. В Україні за минулу добу ліквідували 880 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення досягли рівня у 212 030 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3873 (+13 за добу), бойових броньованих машин — 7560 (+17), артсистем — 3640 (+37), РСЗВ — 594 (+4), засобів ППО — 352 (+1), літаків — 314 (+1), гелікоптерів — 299 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3219 (+7) та багато іншого.

І насамкінець:

● З укриттями у Києві — жах. У Києві абсолютна більшість укриттів залишаються зачиненими, написав у ТГ міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. «Підбили результати роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Доповів президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3,382 об'єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва», — уточнив він. І додав: абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу. Також міністр зазначив, що 35% від перевірених об'єктів не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.