«Россияне нервничают». В ВСУ заявили, что оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления Украины 5 июня, 10:59 ВСУ готовятся к контрнаступлению (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Они не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму», — отметила она.

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Гуменюк пояснила, что это является одним из элементов подготовки Украины к контрнаступлению.

«Мы постоянно наблюдаем их маневры — россияне нервничают и не остаются постоянно в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности», — резюмировала представительница ВСУ.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для предстоящего контрнаступления ВСУ нужно «еще немного времени».



25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

3 июня Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.