Зеленский собрал Ставку. Заслушал об угрозе со стороны Беларуси и самых горячих участках фронта 18 декабря, 19:21 Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 18 декабря.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Среди прочего, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

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Внимание уделили ситуации в Беларуси, озвучив информацию об актуальном количестве и вооружении вражеских военных группировок.

«Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий», — говорится на сайте ОП.

Также участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что российский диктатор Владимир Путин во время визита в Минск 19 декабря обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вовлечение страны в войну против Украины.



13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

Британская разведка также считает маловероятным наступление с территории Беларуси.