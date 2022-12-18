«Впервые через три года Путин едет в Минск». Чего ждать от Лукашенко и кто будет выполнять приказы диктаторов — интервью с Франаком Вячоркой 18 декабря, 09:40 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

В феврале Россия может пойти в новое большое наступление, в том числе и с территории Беларуси, предупреждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На фоне этого заявления российский диктатор Владимир Путин впервые за последние три года решил полететь в Минск к белорусскому узурпатору Александру Лукашенко 19 декабря.

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Насколько опасна для Украины военная активность на территории Беларуси, в интервью Радио НВ рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

— Путин, мне кажется, едет в Беларусь, чтобы доломать Лукашенко, чтобы тот выдвинул все, что у него существует, для войны с Украиной, начал сухопутную операцию. Что вы думаете?

— Я думаю, что есть несколько вариантов, зачем этот визит делается так быстро перед Новым годом.

С одной стороны, нужно понимать, что Путин обещал Лукашенко приехать уже достаточно давно. Эта встреча планировалась и в 2020, и в 2021, и в начале 2022 года. Но Путин всегда отказывался. То объяснял это вопросами безопасности, то говорил, что еще не пришло время.

Но сейчас как будто Путин согласился на этот запрос Лукашенко, таким образом давая ему фору, некий кредит признания, что Лукашенко не просто марионетка, а очень важный союзник.

Вопрос, что они будут обсуждать? Стопроцентно не цветочки, не экономическое сотрудничество, а будут говорить о военных делах. И здесь вопрос один. Будет ли разговор о входе белорусских военных, еще об одной наземной операции с белорусской территории на Киевщину и на северные области Украины?

Я думаю, что сейчас нужно следить за всеми заявлениями российской пропаганды. И надо читать между строк все коммуникации, которые будут 19 [декабря] появляться. Мы сейчас уже попросили всех наших информаторов, которые есть в лукашенковском режиме, чтобы они собрали информацию, чтобы 19 [декабря] иметь наиболее полную картину.

— В Беларуси была высадка такого десанта — российского генералитета: с пафосом, специальным бортом, с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту. Это можно рассматривать в контексте нынешнего визита Путина? Они о чем-то договаривались, а Путин едет все это финально согласовать?

— Может быть. Но я думаю, что все, что им нужно было согласовать, они согласовали во время визита Шойгу. Возможно, они говорили о создании совместного командования и совместных бригад и военных единиц.

Я думаю, они поняли, что белорусское войско не хочет участвовать в этом. Они попробуют какой-нибудь другой вариант, каким образом можно втянуть белорусов в эту войну. Для Путина очень важно замазать белорусов, чтобы не только Россия и российская армия воевала против Украины, но и белорусская.

Белорусы этого не хотят, сопротивляются. Они с Лукашенко сейчас ищут, как это можно организовать. И у нас есть информация, что существует возможность таких совместных бригад, где белорусы будут стоять за радарами, а русские будут стрелять из пушек. Такая возможность есть.

Договаривался ли российский генералитет о наземном вторжении в ближайшие месяцы, точно сказать не можем. Но после визита Шойгу прибыли еще несколько эшелонов с российской военной техникой. Это не атакующая техника, а оборонительная. Но тоже прибыло несколько сотен российских солдат.

У нас есть аргументы, чтобы утверждать, что эти военные, прибывавшие в последние восемь недель в Беларусь, прибывали не для атаки на Украину, а для контроля над белорусским обществом, чтобы белорусское общество не восстало и не свергло Лукашенко.

— Что вам известно о формировании совместных подразделений? Речь идет о 10−15 тысячах военных, которые готовы воевать против Украины?

— У нас другие подсчеты. Я не думаю, что 10 тысяч из белорусской армии готовы выполнять приказы Путина и Лукашенко. Мы считали, что максимально 2000 человек. Это действительно группы спецназа, охраны президента, возможно, КГБ (группа Альфа). Это те люди, когда даже принимают присягу, присягают на верность Лукашенко лично.

— Вы оцениваете в 2000 году эту численность?

— Да, до 2000 человек. Это люди, которые будут лояльно служить, у них суперхорошие условия труда, зарплаты от 2000 долларов в месяц, их просто всю жизнь учили служить царю. Тогда был Лукашенко, сейчас Путин, но им неважно — важно платить.

Но если говорить о пехоте, о механизированных бригадах, вы говорите 10−15 тысяч человек. Это те люди, у которых есть автоматы Калашникова в руках, которые имеют какую-то военную технику. Но у них нет никакой мотивации воевать за Путина и Лукашенко. Поэтому им нужно либо промыть мозги, либо что-то очень сильное пообещать — по миллиону долларов на каждого, — чтобы они на это согласились.

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Даже когда «вагнеровцы» приезжали в Беларусь вербовать белорусов (это было в начале лета, затем в начале осени), они уехали почти ни с чем. Кто-то говорит, что несколько десятков человек присоединились, несколько сотен. Но они планировали, что здесь будет целая очередь из желающих воевать за Путина, а этого не произошло.

И сейчас у нас есть доказательства, что российские военные, рапортующие в Москву, говорят, что белорусским офицерам доверять нельзя, потому что они не лояльны, они не поддерживают эту войну. И даже в казармах держат отдельно русских «мобиков» и белорусских контрактников и призывников. Их держат раздельно, чтобы они не пересекались.

— А что вам известно об активности «вагнеровцев»? Продолжат ли они какую-либо деятельность на территории Республики Беларусь?

— Они прибывали в несколько этапов. Есть люди, которые постоянно находятся. Есть люди, вербующие белорусов, берут кого-то из числа тех, кто в запасе.

Их даже пускают на территорию воинских частей. Белорусскую технику они там смотрят, какая есть.

Интересно, что белорусская техника сейчас в непригодном состоянии, потому что не хватает чипов. Из-за санкций в том числе. Потому что нидерландские чипы не поступают. И потому сейчас многие белорусские ноу-хау оказались абсолютно бесполезными, в частности, большая часть ракет для гонора белорусской армии — Полонезов. Они не могут их использовать, потому что ракеты не работают.

О вагнеровцах следует сказать, что они занимаются вербовочной кампанией. Они ищут людей с отбитым мозгом, «русским миром» в голове, чтобы запускать самые жесткие операции в восточной Украине. Но, согласно нашей информации, таких желающих немного, даже учитывая высокие зарплаты.

— Что вам известно об этом передвижении техники? Россияне заводят технику в Беларусь? Пытаются ли они как-то использовать белорусскую технику?

— Белорусскую атакующую технику, прежде всего танки (100−120 танков), вывозят из Беларуси в восточную Украину. Вывозят бронетранспортеры — более ста единиц.

Привозят некоторую современную технику для тренировок. Ее привозят сразу на полигоны, там русские «мобики» тренируются. Их показывают на камеры. Но в большинстве своем это выглядит как театральная постановка, где все стреляют, взрывы там-сям. Но что они точно делают, неясно.

И это выглядит как демонстрация силы и устрашения белорусского общества.

Техники для очередной наземной операции там недостаточно. Но это не означает, что это не может измениться. Через две-три недели Россия может перегнать несколько десятков или даже сотен эшелонов в Беларусь, организовать еще одну, очередную наземную операцию против Украины.

— А как белорусы относятся к присутствию российских войск? Как-то реагируют на это?

— Реагируют очень активно. Есть в каждом регионе группы в разных соцсетях, собирающих информацию. Есть несколько партизанских групп. Они были активны, когда было много перемещений. Сейчас перемещения [происходят] достаточно редко. И потому партизанских атак или железнодорожных партизан мы сейчас не видим, потому что нет такой динамики, как это было в феврале или марте.

32 тысячи человек принимают участие в проекте Беларускій Гаюн. Это проект, который собирает информацию о перемещении российских войск, информирует украинское военное командование в частности. И с этим проектом сотрудничают военные, офицеры. Даже находящиеся на границе тоже передают информацию в Беларускій Гаюн. И мы надеемся, что это помогает Украине быть лучше подготовленными к нападениям.

Также киберпартизаны активны. Часть из них сотрудничает с украинскими киберпартизанами. Недавно белорусы взломали Роскомнадзор и слили два терабайта информации, в том числе личные переписки сотрудников Роскомнадзора. Люди недовольны, злые на Россию.

Но вы знаете, что такое жить под оккупацией. Я думаю, что украинские регионы, оккупированные россиянами, очень хорошо это ощущают. Ты делаешь, что можешь, но репрессии… Плата за активность очень высока. И не все, к сожалению, готовы идти на высокие риски, когда тебе грозит 15−20 лет заключения, а сейчас даже смертная казнь, которой угрожают почти каждому.

— Известно ли вам о попытках Лукашенко провести мобилизацию в Беларуси в любой форме?

— Он пробовал несколько раз. Весна, начало лета, начало осени. Это было встречено непониманием. Дети чиновников, дети его собственных силовиков, окружающих, запротестовали первыми. Они ведь не хотят, чтобы их дети умирали за Лукашенко. Они хотят просто кормиться из кормушки Лукашенко, но точно не умирать.

Лукашенко предпринял несколько попыток рассылки повесток запасникам Сил специальных операций. Это было сделано под маркой «мы переписываем личные данные людей». Но дальше это никуда не пошло. Мы знаем, что некоторые военкомы саботировали [процессы], например. И когда приходили на квартиру, человек говорил: «Я не хочу воевать». Военкомы отвечали: «Тогда я скажу, что тебя не было дома». Очередей желающих нет.

— В Беларуси отдают себе отчет, что Путин через Лукашенко может использовать белорусов для нанесения отвлекающего удара по Украине? И что ему наплевать, сколько белорусов погибнет во время этой операции.

— 100%. Мы не исключаем военную провокацию, чтобы отвлечь внимание и чтобы запугать белорусов. Сейчас вся путинская и лукашенковская пропаганда, доступная в Беларуси, настроена на устрашение, а не на мобилизацию. И все, что делает Лукашенко в последние 10 месяцев, — пытается постоянно создавать угрозу для Украины, оттягивать силы ВСУ. Все эти инициативы по антитеррористической операции, совместному командованию, очередным тренировкам, которые сегодня были продолжены еще на две недели, — это все для того, чтобы отвлекать внимание украинского правительства и украинской армии.