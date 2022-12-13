Беларусь начала внезапную проверку боеготовности войск

13 декабря, 09:39
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Вооруженным силам Беларуси приказано в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Вооруженным силам Беларуси приказано в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Во вторник, 13 декабря, Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси в Telegram, такой приказ отдал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Мероприятия будут носить комплексный характер.

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Вооруженные силы Беларуси должны в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону. Также военным приказано навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

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В стране на период передвижения военной техники и личного состава введено временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

https://www.youtube.com/watch?v=-mlvjc_U23U

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

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В конце октября руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по украинским городам ракетные удары. Кремль пытается втянуть Минск в открытую войну против Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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