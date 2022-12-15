Британская разведка оценила вероятность вторжения со стороны Беларуси на фоне военных маневров 15 декабря, 09:24 Британская угроза сообщила, есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

По данным британской разведки, военные маневры на территории Беларуси вряд ли свидетельствуют об угрозе атаки на северные области Украины в ближайшее время.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил.

Сообщается, что учения проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной.

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Кроме того, недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов, отметили в разведке.

«Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако учения белорусских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм северной части Украины», — говорится в сообщении.

13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.