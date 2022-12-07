Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной — CNN
Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)
Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на белорусские провластные издания.
Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.
«В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях», — сообщили в Совбезе Беларуси.
Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках «осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев».
6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».
Позже глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что атаки Украины со стороны Беларуси пока не будет.