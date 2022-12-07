Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной — CNN 7 декабря, 19:38 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на белорусские провластные издания.

Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

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«В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях», — сообщили в Совбезе Беларуси.

Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках «осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев».

6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

Позже глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что атаки Украины со стороны Беларуси пока не будет.

