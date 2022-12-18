Во время встречи с Лукашенко Путин затронет вопрос более широкого вовлечения ВС Беларуси в войну — Наев

18 декабря, 13:13
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российский диктатор Владимир Путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вовлечение страны в войну против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины в Facebook.

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Наев напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством русской армии. Как сказал Путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

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По его словам, сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна пройти в Минске в понедельник, 19 декабря.

«На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», — сказал генерал.

Ранее в американском Институте изучения войны заявляли, что Путин может лететь в Минск для того, чтобы еще раз надавить Лукашенко и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Прогноз Генерал Встреча Сергей Наев Война России против Украины

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