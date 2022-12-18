«Бункерный дед еще ходит». Если Путин аннексируют Беларусь, начнутся протесты — интервью о шатких позициях Лукашенко в Минске 18 декабря, 18:43 Эксклюзив НВ Лукашенко и Путин (Фото:president.gov.by)

19 декабря российский диктатор Владимир Путин летит к белорусскому узурпатору Александру Лукашенко. Это демонстрация того, что бункерный дед еще ходит, считает главред Еврорадио Павел Свердлов.

Но, по его мнению, это может быть визит с целью аннексии Беларуси, которая на фоне неудач в Украине может стать маленькой победой для Путина.

Как на это отреагируют белорусы и сам Лукашенко, Свердлов рассказал в интервью Радио НВ.

Видео дня

— Давайте попробуем разобраться, а что такого может произойти, что Путину нужно самостоятельно ехать к Лукашенко, а не вызвать его в Москву?

— Мне кажется, что время чудес, Новый год. И вот Путину нужно как-то продемонстрировать еще разочек то, что он… Помните эти фотографии на коне с голым торсом и все такое? А все в последнее время его называют бункерным дедом, и это, наверное, немного обидно. Поэтому раз в год нужно все-таки куда-нибудь выехать.

А куда же ему выехать? Если у человека и у страны полтора союзника? Такие варианты как Венгрия, понятное дело, совершенно не подходят. Потому что там все-таки Евросоюз, сразу же угроза ареста, Гаага и все вот эти дела.

Остается родная, близкая Беларусь и верный Лукашенко, который, наверное, не воткнет нож в спину, примет. Наверное, там уже ФСБ России вовсю хозяйничает в Минске, все у них под контролем.

Мне кажется, это такой имиджевый ход. Да, можно было бы Лукашенко еще раз посадить на самолет, отправить в Москву, поговорить с ним в Кремле. Но зачем, если можно набрать очки какие-то, показаться на публике и показать всем, что дедушка еще ходит, ездит, разговаривает, жмет руки и все такое.

— Я помню историю с последними месяцами Бориса Ельцина, о котором в российской прессе говорили, что «рукопожатие уверенное». Но тогда вся Россия почти обсуждала, может ли президент России выполнять свои обязанности. Не рискует ли Путин, если уже вынужден прибегать к таким пиар-жестам?

— Сколько тогда лет было Ельцину в 1990 году? Мне кажется, лет 70 как раз ему тогда было. Приблизительно столько сейчас Путину, может быть, даже больше. Так что, наверное, действительно пришло время сомневаться в дееспособности президента.

Но все-таки Путин не так плох, как нам хотелось бы. И он уверен, что все-таки какие-то рукопожатия он сделать сможет, спуститься по трапу самолета, сесть в машину и ровно сидеть на стуле во время каких-нибудь протокольных мероприятий. А этого достаточно.

И те люди, которые будут окружать его в Минске, точно наврут с три короба и про уверенное рукопожатие, и про бодрость духа, и про все что угодно. Вот мне, честно говоря, даже интересно за этим спектаклем смотреть. Но мне кажется, совершенно очевидно, что все это просто для того, чтобы сделать картинку чуть лучше, чем она сейчас есть в медийном, в имиджевом плане.

Нет ничего такого, ради обсуждения чего Путин должен ехать в Минск, а не Лукашенко должен собраться и поехать в Москву.

Еще версия: владения осмотреть. Лететь на самолете, как они говорят, в Белоруссии: «Это вот такая вот наша земля, получается, на запад от Смоленска, посмотрим, что тут». Своим «великодержавным» взглядом окинуть: «Все тут у вас хорошо, Александр Григорьевич?» — «Хорошо». Как царь, знаете, ездит туда-сюда, чтобы про него не забывали, чтобы демонстрировать эту власть своим холопам. Власть абстрактную, которую никто не понимает, но из-за которой все ему подчиняются. Нужно иногда показываться: «Вот он я, значит, царь, пахан, слушайтесь. Я пока что еще в порядке, и кто тут вообще что думал и говорил, давайте вы подзаткнитесь. Будете ждать не знаю, сколько еще».

— Так называемое Союзное государство в первых документах появилось еще в 1998 году, когда президентом был Ельцин. И Лукашенко удавалось пропетлять и не допустить так называемую полную интеграцию. Сейчас Путину это очень нужно, потому что на войне в Украине с победами не складывается. А аннексировав уже официально Беларусь, наверное, он может сказать о какой-то победе? Как это может произойти?

— С одной стороны, вы безусловно правы. Аннексия Беларуси может стать на фоне неудач в Украине маленькой победой. Но, во-первых, довольно странно ехать в страну, которую ты хочешь аннексировать и объявлять это там, изнутри. Все-таки не все в этой стране могут быть согласны (в том числе и во власти) с углублением интеграции или с превращением интеграции в аннексию. А ты в уязвимом положении, ты не у себя в Кремле, в Минске, где на сто процентов взять под контроль все не получится.

С другой стороны, может быть, Беларусь все-таки для Путина сейчас и выгоднее как отдельное государство. Это плюс один голос в ООН, там, где за него голосует Эритрея, Никарагуа и другие такие страны. Это плюс один союзник на международной арене, плюс один какой-никакой (хоть Лукашенко, конечно, как спикер на Западе — это уже тоже что-то из разряда гротеска), но все-таки отдельный голос, а не голос заместителя Путина или губернатора северо-западного края.

Вы интересно построили вопрос о тех соглашениях. Эти соглашения же вообще заключались между Лукашенко и Ельциным, когда Лукашенко мечтал въехать на них в Кремль. И Ельцин рассказывал, что Лукашенко ему очень нравился. И они, наверное, дружили.

Вот этот молодой, энергичный сорокалетний Лукашенко и Ельцин, который «я ухожу, я устал». И все это потерпело крах. И теперь эти документы по Союзному государству и являются главной угрозой для того, что Лукашенко вообще имеет в своей жизни — для Беларуси. Потому что он без Беларуси не представляет ни своей жизни, ни своей политической карьеры.

Кто он сейчас? Он президент. Нелегитимный, проигравший выборы, синими пальцами держащийся за власть, но он называет себя президентом. Если Беларусь будет аннексирована, кто он будет? Максимум губернатор одного из регионов, в худшем случае — пенсионер в отставке. Для него это не худший случай, конечно: в худшем случае он исчезнет куда-нибудь. И все. Конечно, есть свои у Путина прекрасные вокруг него люди, которые не против были бы порулить немножко Беларусью.

Поэтому, конечно, он будет дальше лавировать, дальше отбрыкиваться. И не знаю, заметили ли это в Украине, но накануне визита Путина Лукашенко отправил Папе Римскому поздравление. Прямо назвал его мудрым политиком, который принимает взвешенные решения. То есть, получается, что это игра для Лукашенко. Он в ней как рыба в воде. И чуть только с востока начинается немножечко движения, он кидает кость на Запад.

Что тоже важно: Союзное государство очень плохо строится. Лукашенко все время недоволен тем, что в России газ продается по одним ценам, а в Беларуси — по другим. В Смоленске газ по 76 долларов за 1000 кубометров, а в Беларуси — по 128. Лукашенко такой: «А как это так? Если у наших предприятий газ на 50 долларов дороже, чем в Смоленске, как они могут конкурировать на едином рынке большой страны?»

Получается, что нет никакого единого рынка. Получается, что нет на самом деле никакой большой страны под названием Союзное государство. Есть просто политические декларации и некоторые границы, к которым готовы подойти обе стороны.

Путин, например, не готов продавать газ дешевле, чем он сейчас Беларуси продает. Не Путин, а те олигархи, которые вокруг него крутятся. А Лукашенко не готов поступиться каким-то своим статусом. И вот на этой точке эти отношения находятся уже очень давно.

И визит Путина в Минск просто потому, что он вылез из бункера, мне кажется, ничего не изменит. Противоречия слишком глубокие, слишком принципиальные.

— Лукашенко может согласиться отдать большую или значительную часть военной техники Беларуси?

— Я думаю, что безусловно он будет рассказывать все, что белорусская пропаганда рассказывает в последнее время, — это «на нас готовится нападение с той стороны, с этой стороны, вчера, сегодня, завтра, поэтому мы должны быть готовы».

И вот эта проверка боеготовности войск, вся эта суета в Беларуси… По-моему, [советник ОП Алексей] Арестович сказал, что суета белорусская станет мемом после этой войны. Вот она есть.

Но одно дело — делать такую картинку, в которой они представляют Беларусь потенциальной жертвой, все-таки мирной страной, которой нужно быть готовой защищаться. В этом мире Беларусь никакую технику России, конечно же, не отдаст, потому что она ей нужна сама.

А де-факто мы видим эшелоны, которые один за одним уходят на восток: эшелоны с танками, с другой техникой, со вспомогательной. И они будут продолжать уходить.

О технике в Беларуси. 1500 танков — это очень оптимистическая оценка. То есть, технически, возможно, действительно общее число танков — это 1500. Сколько из них удастся расконсервировать, оживить, без потерь поставить на платформу, отправить, наверное, в Ростовскую область, потом в эти фейковые «ДНР» и «ЛНР»? И сколько из них там реально поедут в условиях довольно холодной зимы, это большой вопрос. Но сколько-то безусловно это будет.

Но мы же видим, что Путин делает. Иран, Корея, Беларусь — из всех начал тянуть вооружение, из этих всех прекрасных образцов того, какая должна быть страна, какая должна быть демократия, какая должна быть власть. Он начал понемногу вытаскивать оружие, которого России не хватает. И Беларусь, конечно, подставит плечо. При этом будут говорить: «Нет, мы никаких танков никуда не отправляем, нам надо самим».

— Можем ли мы представить митинги или какие-нибудь фразы о недовольстве во время визита Путина?

— Репрессии продолжаются, они никуда не делись. Методично белорусские силовики зачищают то, что осталось. Где никого не осталось, они по второму разу уже забирают тех, кого забирали раньше. Поэтому думаю, что просто визит Путина сам по себе протестов не вызовет.

Но если дойдет… Конечно, вероятность есть. Как ГУР ВСУ говорит о том, что Беларусь не нападет завтра, но вероятность есть, ее нужно просчитывать и держать в голове.

Конечно, если аннексия случится, если она произойдет сегодня или завтра, я думаю, что тогда протесты будут. Потому что то, что белорусы — не россияне, это и раньше было. Большая часть общества артикулировала это всегда в соцопросах. Там было 40% за интеграцию, но всегда 40% за то, чтобы строить отношения с Западом.

И мне кажется, что за последний год это желание не быть россиянами только увеличилось. Потому что не смотря на информационную блокаду, все-таки белорусы хорошо знают, что Россия делает в Украине. Те махровые «ябатьки» не верят, конечно, они изобретают себе, как и россияне это делают, защитные коконы: «Ой, не может быть, Буча — это фейк, а где ваши доказательства?» Но вменяемых людей огромное количество.

И мне кажется, что если на кону будет прямо независимость, то протесты могут начаться.

Проблема в том, что самые ярые сторонники России в Беларуси — это военные и милиционеры, высшие чины. Это те люди, которые учились в России, это фанаты СССР. И, конечно, эти силовики со всей решительностью, накрученные пропагандой, пойдут защищать то, что им дорого, то, как они видят, где должна быть Беларусь.

Поэтому протесты, если они будут, конечно, будут жестко подавляться. Чтобы получился какой-то Майдан, и, тем более, чтобы этот Майдан победил сейчас, должно произойти чудо в Минске.

— Как в Беларуси понимают, а что будет после Лукашенко?

— Пока что Лукашенко явно рассчитывает жить вечно. И [глава МИД] Владимир Макей умер, которого прочили на его место. Это был бы такой Лукашенко 2.0, но с некоторым дипломатическим опытом и пониманием того, что некоторые вещи нельзя делать. Макей умер, нет больше такого.

Есть верные люди, которые готовы чуть-что подхватить, пересесть в президентское кресло, которые смотрят сейчас ему в рот. Как они себя будут вести, когда действительно в этом кресле окажутся, мне кажется, что все зависит от внешней конъюнктуры и интеллекта этих людей. Но некоторые очевидно будут продолжать то, что он делал, и ничего хорошего от этого не получится.

Потому что Лукашенко хотя бы каким-то образом придумал и выстрадал всю эту политику болтания страной туда-сюда, от Запада к Востоку, от Востока к Западу, репрессии и оттепели. Но если на место его придет какой-то человек, который будет просто пытаться это повторять бездумно, то, естественно, это будет получаться все хуже и хуже.

Но консенсус в том, что вместо Лукашенко, скорее всего, придет силовик. Это может быть, например, Станислав Зась: он был в Совете безопасности Беларуси, он был в ОДКБ. Это может быть Виктор Лукашенко: он тоже близко наверху и вряд ли этот клан захочет упускать власть из своих рук. Это может быть Наталья Качанова: она такая верная соратница, он ее выдвинул из Новополоцкого ЖКХ. Человек занимался водопроводными трубами, а теперь руководит Советом республики. Конечно, тоже прекрасный карьерный рост.

То есть, это будет кто-то незаметный. И вряд ли этот человек будет делать что-то другое, чем делал Лукашенко. Это будет поддержка России и так далее.

— Лукашенко не опасается, что Россия для него может быть угрозой?

— Думаю, что для России самый выгодный политик в Беларуси — это Лукашенко. Они, кажется, несколько раз за последние почти 30 лет пытались что-то с ним сделать, пытались разглядеть для себя какого-то более выгодного политика в Беларуси, но ни разу не довели то, что они делали, до конца.

Получается, что пока Лукашенко жив, наверное, Путин воспринимает его как меньшую проблему. Конечно, как немного странного, немного строптивого политика, но, тем не менее, уже политика основательно загнанного в угол, политика, которому некуда отступать. А, значит, политика слабого в переговорной позиции, готового соглашаться и готового делать то, что ему скажут.