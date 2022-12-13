Данилов не верит в угрозу нового наступления со стороны Беларуси

13 декабря, 21:11
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает, что следует ожидать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

«Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

По его мнению, белорусы знают, что с ними может произойти после вторжения в Украину.

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«Они видят на примере России сколько россиян — тысячами — мы упаковываем каждую неделю. Некоторых они вообще не забирают. Я не думаю, что есть большое желание у белорусов повторить судьбу россиян», — сказал Данилов.

13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Владимир Зеленский говорил, что вторжение из Беларуси сейчас не имеет смысла. При этом он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Российская агрессия Беларусь Алексей Данилов

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