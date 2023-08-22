Самолеты, бронетехника, ПВО. Зеленский подвел итоги своих визитов в страны Европы 22 августа, 20:03 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский подвел итоги визитов в Швецию, Нидерланды, Данию и Грецию в вечернем обращении во вторник, 22 августа.

Глава государства напомнил, что принял участие в саммите Украина — Балканы в Греции и провел переговоры на полях с лидерами Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, а также президенткой Еврокомиссии.

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«Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями. Территориальную целостность Украины все четко подтверждают. Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим. Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция», — сказал он.

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Зеленский отметил, что во время почти всех встреч он обсуждал с лидерами защиту маршрутов экспорта через Черное море и «коридоры солидарности» по суше.

Президент также заявил, что Греция готова взять патронат над восстановлением Одессы, назвал это очень символичным решением и отдельно поблагодарил греческого премьера.

Зеленский отметил Люксембург, который 22 августа поддержал декларацию Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины.

21 августа Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию прибыли в Грецию. Здесь президент принял участие в саммите Украина — Балканы и провел ряд двусторонних переговоров.

По итогам визитов Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

