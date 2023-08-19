Украинские пилоты начали тестовые полеты на самолетах Gripen — Зеленский

19 августа, 18:58
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В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тестирование шведских самолетов JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тестирование шведских самолетов JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские летчики начали тестирование шведских самолетов Gripen.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

«Говорили о сильной шведской машине — самолетах Gripen. Я уверен, что Gripen может сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались», — заявил Зеленский.

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По его словам, во время встречи политики обсудили возможности передачи этих самолетов Украине.

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Глава Украинского государства заявил, что также поднимет вопрос защиты украинского неба во время предстоящей встречи со шведскими парламентариями.

«Я буду встречаться сегодня со спикером парламента, с представителями всех парламентских политических сил. И я буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба», — резюмировал президент Украины.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

В субботу, 19 августа, Зеленский прибыл в рамках рабочего визита в Швецию.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Стокгольм согласовали производство и обслуживание БМП CV-90 силами украинского ВПК.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Швеция Истребители Украина Владимир Зеленский Война России против Украины Ульф Кристерссон

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