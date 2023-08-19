Украинские пилоты начали тестовые полеты на самолетах Gripen — Зеленский 19 августа, 18:58 В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тестирование шведских самолетов JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские летчики начали тестирование шведских самолетов Gripen.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

«Говорили о сильной шведской машине — самолетах Gripen. Я уверен, что Gripen может сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались», — заявил Зеленский.

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По его словам, во время встречи политики обсудили возможности передачи этих самолетов Украине.

Глава Украинского государства заявил, что также поднимет вопрос защиты украинского неба во время предстоящей встречи со шведскими парламентариями.

«Я буду встречаться сегодня со спикером парламента, с представителями всех парламентских политических сил. И я буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба», — резюмировал президент Украины.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

В субботу, 19 августа, Зеленский прибыл в рамках рабочего визита в Швецию.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Стокгольм согласовали производство и обслуживание БМП CV-90 силами украинского ВПК.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.