Зеленский прибыл в Грецию на саммит Украина — Балканы 21 августа, 18:16 Президент Владимир Зеленский в Копенгагене 21 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 августа, подвел итоги своих визитов в страны Северной Европы.

В обращении глава государства напомнил, что в Швеции была достигнута договоренность о производстве в Украине боевых машин CV90. В Нидерландах президент договорился о 42 истребителях F-16 для Украины, в Дании — о еще 19 самолетах для Украины и расширении тренировочных миссий украинских пилотов и инженеров.

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Зеленский также поблагодарил США за поддержку авиационной коалиции и украинского народа, который сражается за свободу.

Президент рассказал, что уже прибыл в Грецию, где встретится с руководством страны и греческой делегацией, а также примет участие в саммите Украина — Балканы и проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.