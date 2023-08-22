11 стран приняли декларацию в поддержку Украины во время саммита в Афинах 22 августа, 09:06 Саммит в Афинах 21 августа (Фото:Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister’s Office/Handout via REUTERS)

Греция и еще десять балканских стран на саммите Украина-Балканы, который состоялся в понедельник, 21 августа, подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.



Об этом сообщил Офис президента Украины.

Декларация Афинского саммита — полный текст

1. Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего Европейского континента. Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма.

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2. Перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанной на ценностях демократии и верховенства права.

3. Во время сегодняшних дискуссий в Афинах мы выразили поддержку и благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его настойчивые усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. Мы также приветствовали усилия Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине.

4. Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности.

5. Двадцать лет назад саммит в Салониках признал, что Западные Балканы принадлежат к Европейскому Союзу. Мы твердо убеждены, что сегодня это утверждение остается актуальным как никогда. Эскалация агрессивной войны против Украины выявила насущную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем ЕС как краеугольном камне мира и процветания наших народов в эти сложные времена.

6. Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам-членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи.

7. Сегодня в Афинах мы обсудили дальнейшие шаги для того, чтобы сделать это видение Европы реальностью. Мы отметили важность того, чтобы поставить себе цель завершить формирование видения ЕС, обогащенного странами Западных Балкан, Украиной и Республикой Молдова. Мы подчеркнули необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который был бы ощутимым и заслуживающим доверия, без сокращения путей к выполнению установленных условий. Мы выразили нашу готовность поддерживать Украину и Молдову в осуществлении следующих шагов в процессе вступления в ЕС, как только они завершат необходимые реформы.

8. Мы твердо убеждены, что через 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая будет служить ориентиром, вдохновением и контекстом для дальнейших действий.

Декларацию подписали:

президент Сербии Александр Вучич,

президент Молдовы Майя Санду,

президент Украины Владимир Зеленский,

президент Черногории Яков Милатович,

премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис,

премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку,

премьер-министр Косово Альбин Курти,

председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто,

премьер-министр Македонии Димитар Ковачевский,

премьер-министр Болгарии Николай Денков,

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.



Зеленский приехал в Грецию 21 августа, где принял участие в саммите Украина — Балканы.

Сообщалось, что Греция поддерживает обретение Украиной членства в НАТО тогда, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия.