Украина будет изготавливать шведские БМП CV-90 — Зеленский 19 августа, 16:32 В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует производить шведские БМП CV-90 (Фото:Офис президента)

В субботу, 19 августа, во время своего визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил о производстве и обслуживании БМП CV-90 на территории нашей страны.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонта и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась», — заявил Зеленский.

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Глава украинского государства добавил, что во время его поездки на фронт украинские военные хвалили шведские БМП CV-90.

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве этих БМП, а также в обучении украинских военных.

В субботу, 19 августа, стало известно, что Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Швецию с рабочим визитом, где встретятся с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI, спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

Передачи Украине CV-90: что известно

19 января премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готовится передать Украине в целом 50 БМП CV90 и САУ Archer.

31 мая Минобороны Украины заявило, что украинские военные получат от Швеции БМП CV-90, а также завершают обучение на технике.

8 июня министерство обороны Швеции сообщило, что украинские военные завершили обучение на боевых машинах пехоты CV90 в Швеции и уже вернулись в Украину.

25 июня журналист Роман Чоп обнародовал кадры шведской БМП CV-90, которую заметили под Бахмутом.

Инфографика: NV

CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 различных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также он может перевозить восемь пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, которая позволяет вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.