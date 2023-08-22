Мелинда Хэринг

Мелинда Хэринг

Заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council

Как не позволить Путину превратить Черное море в российское озеро

22 августа, 20:13
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Возможно, для президента Байдена и некоторых ведущих республиканцев пришло время собраться вместе и выработать согласованную стратегию по Черному морю

Россия 17 июля вышла из Черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН, что нанесло сокрушительный удар по экономике Украины и подорвало глобальную продовольственную безопасность. Однако прекращение поставок зерна — это лишь один из симптомов гораздо более широкой стратегической проблемы. Более серьезная проблема заключается в том, что Москва стремится превратить Черное море, которое делят семь стран, в российское озеро.

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Если позволить оставить это безнаказанным для Путина, это будет иметь катастрофические последствия для всего региона, а не только для Украины. Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, считает, что «будущее Запада, возможно, решается на Черном море, а Вашингтон не готов к этому. Мы должны включиться в игру».

Невозможно ошибиться по поводу намерений России. Москва намерена перекрыть Украине доступ на мировые рынки и утвердить свое господство над всем Черноморским регионом. В течение последних нескольких недель российские войска наносили авиаудары по зернохранилищам в главном портовом городе Украины Одессе, а также по портам на реке Дунай, которые служат важнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины. Один из таких ударов по Дунаю произошел в опасной близости от Румынии, являющейся членом НАТО.

Тем временем Россия продолжает экспортировать большое количество зерна и удобрений из своих черноморских портов, часто используя хитрость, чтобы обойти санкции. Чтобы это продолжалось, Путин намерен запугивать другие страны, имеющие выход к Черному морю.

Теги:   Владимир Путин Одесса Черное море Джо Байден Ракетные удары Бен Ходжес Война России против Украины зерновое соглашение

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