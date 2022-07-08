Военный № 1. Почему главнокомандующий Валерий Залужный стал удачной фигурой для армии, президента и всей страны 8 июля, 07:04 Эксклюзив НВ Валерий Залужный составил удачный план стратегической обороны, который спас Киев от захвата (Фото:DR)

Руководитель ВСУ Валерий Залужный успешно общается с западными партнерами, бережет солдат и использует современные методы войны против советской армии страны-агрессора

«Мелкая ошибка», — такой фразой 6 июля президент Владимир Зеленский завершил первую публичную спорную ситуацию, которая возникла между ним и Генштабом за почти год, прошедший с 27 июля 2021-го — момента назначения на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Видео дня

Ошибка, касавшаяся правил перемещения военнообязанных лиц во время военного положения, была мгновенно исправлена. Залужный просто не стал оппонировать главе государства и отвлекаться от своей основной задачи — борьбы с российскими оккупантами.

Этим делом Залужный, которому 8 июля исполнилось 49 лет, занимается неустанно и успешно. За время полномасштабной войны он не дал ни одного интервью СМИ, но отстоял Киев, отразил врага с севера страны, попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и стал первым кавалером Креста боевых заслуг, которым президент наградил его в начале мая.

«Залужный оказался в правильном месте в очень нужное время», — убежден Анатолий Октисюк, эксперт Дома демократии. По его словам, компетенции главнокомандующего ВСУ отвечают всем тем вызовам, которые есть сейчас в государстве. И самое главное, что профессиональная, нравственная составляющая и патриотизм Залужного не вызывают ни у кого сомнений. «У него даже хейтеров как таковых нет. Ни в структурах власти, ни в оппозиции, ни среди западных партнеров», — подчеркивает эксперт. Хотя и добавляет, что со стороны Банковой в последнее время стала проявляться ревность к общественному авторитету главнокомандующего ВСУ. Ведь Залужного поддерживают как сторонники, так и оппоненты президента. Но такая объединяющая фигура именно то, что и нужно власти во время войны, не сомневается Октисюк.

Залужный, которому социологи стали прогнозировать карьеру публичного деятеля, принципиально не вмешивается в политику. В немногочисленных интервью, которые он дал в прошлом году, главнокомандующий подчеркивал, что кроме военной службы его больше ничего не интересует.

Главнокомандующий ВСУ (второй справа) вместе с политическим руководством страны – президентом, руководителем фракции СН Давидом Арахамией (второй слева) и руководителем ОП Андреем Ермаком (в центре). Сам Валерий Залужный в политику не вмешивается / Фото: DR

Все ступени

Залужный родился в Новограде-Волынском Житомирской области. Он не сразу связал себя с военной службой: после школы успел поучиться в машиностроительном техникуме, который он окончил в 1993 году. Но дальше последовали Одесский институт Сухопутных войск, Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского и Острожская академия.

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что основное преимущество Залужного — это то, что у него нет бекграунда СССР. Большинство генералов, которых получила украинская армия в независимой Украине, получили советское военное образование с его плюсами и минусами. Залужный же человек другого поколения, со свободным владением английским и пониманием западных практик.

Перед тем как получить высокую должность, главнокомандующий ВСУ прошел все ступени офицерской карьеры. «Мое продвижение по службе происходило как у нормального военного. Меня назначили — я приступил к исполнению обязанностей, овладел должностью. Предлагали другую [должность] - тоже двигался. Можно сказать так: из-за загруженности никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и дойду до высших ступеней», — рассказал Залужный в интервью АрмияИнформ в феврале 2020-го.

В ВСУ он служил командиром взвода, комбатом, начальником штаба 24-й бригады, командиром 51-й мехбригады. Участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014 году, был заместителем командира сектора С. А до того, как стать главнокомандующим ВСУ, руководил Оперативным командованием Север.

Залужный рассказывал в прошлогоднем интервью Янине Соколовой, что не ожидал назначения на высший военный пост: «Такая высота была для меня недостижима. И для меня это был немного небольшой шок».

Зеленский удивил Залужного не только тем, что избрал его на эту должность: по словам главнокомандующего ВСУ, президент — человек, который действительно переживает за боеспособность страны.

Валерий Залужный с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром (справа) - еще довоенное фото, сделанное в январе 2021-го / Фото: DR

Великая война

В сентябре 2021 года, в интервью Радио Свобода, Залужный признал, что с момента вступления в должность ощущал угрозу полномасштабной агрессии со стороны РФ и призвал ВСУ готовиться к ней.

А 24 февраля 2022 года на своей официальной ФБ-странице он сообщил, что Верховный главнокомандующий ВСУ Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. «Мы на своей земле и не сдадим ее!», — добавил Залужный.

И не сдал: по мнению военного аналитика Агиля Рустамзаде, главнокомандующий ВСУ составил удачный план стратегической обороны, благодаря которому на первом этапе, концентрируя оборону на городах-крепостях и посредством действий сил спецназначения и территориальной обороны на дорогах и коммуникациях, украинская армия смогла нанести огромные потери российской армии. И тем самым помешала врагу достичь стратегических целей.

«Теперь мы держим оборону на Донбассе, там труднее», — констатирует военный обозреватель Попович.

Несмотря на то, что ВСУ недавно отступили в Луганской области, они полностью сохранили свою управляемость для того, чтобы продолжить борьбу.

Россияне используют методы Второй мировой войны, объясняет Попович. Если идет сопротивление наступлению российской армии, она включает артиллерию и «вкатывает в бетон» укрепления и узлы сопротивления. Это было видно на примере Рубежного, Мариуполя, Северодонецка, когда все разрушались — от гражданских зданий до укреплений. «Это абсолютно советская тактика — огневой вал. Намотать на гусеницы, уничтожить артиллерию, массу задавить и забрасывать мясом», — говорит Попович. Это работало в советской армии. И это хорошо работает, когда есть преимущество в материально-технической части и живой силе.

А вот Залужный использует маневренную оборону, позволяющую сдерживать этот огневый вал. Ему, по мнению Поповича, удалось добиться того, что командиры на местах имеют определенную часть инициативы и могут принимать решение исходя из боевой обстановки. То есть, произошла определенная военная децентрализация, укрепившая оборону.

А еще нынешнее военное командование — человекоцентрическое: жизнь граждан для него важна. И это, по мнению Октысюка, меняет военную парадигму Украины, максимально отдаляет ее от советского прошлого.

Попович вспоминает советские фильмы и книги о Второй мировой, где часто можно было встретить приказ «Ни шагу назад». «Чтобы там не было, в советской армии должны были держать оборону: окружение — да окружение, смерти — так смерти», — говорит он.

В 2014 году у украинской армии тоже было много этого. Сейчас уже не так, жизнь воинов важны для командования, поэтому иногда приходится и отступать. «Если наша армия будет сожжена в котлах, следуя приказу Ни шагу назад, тогда и территорий у нас тоже не будет. И страны не будет, потому что некому будет их защищать», — объясняет Попович. Он надеется, что новая парадигма поможет завершить войну так, как нужно Украине.

Солдат Петр Шевченко, находящийся сейчас на фронте с позывным Феникс говорит, что украинской армии повезло: в отличие от россиян в ВСУ — современный главнокомандующий. Это большое преимущество, особенно в то время, когда Украине нужно говорить на одном языке с НАТО и с западными партнерами: США, Великобританией и другими.

Залужный напрямую общается с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о ходе поставок вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Ведь только героизм украинских военных не может победить вторую в мире армию, для этого нужно современное оружие, подчеркивает Шевченко.

На фронте уже ощутили эффект от поступления западной военной помощи. Но хотели бы, чтобы его было больше. «На передовой очень чувствуется то, что у российской армии больше тяжелой артиллерии», — говорит Шевченко. Хотя, по его словам, в последнее время кажется, что боекомплект россиян немного сократился. Возможно, это произошло благодаря современному оружию с Запада.

Шевченко добавляет, что на передовой военные не всегда понимают те или иные шаги своего высшего руководства. «Хотелось бы больше обычных и понятных коммуникаций к обычным солдатам, каждый день рискующим жизнью, — объясняет он. — Возможно, даже вживую от самого Залужного».

Валерий Залужный (справа) принимал участие в боевых действиях на Востоке страны в 2014-м, поэтому знает, как применять оружие на практике / Фото: DR

Стиль управления

Михаил Макарук, спикер волонтерской инициативы InformNapalm, который сейчас находится в рядах ВСУ, напоминает, что назначению Залужного на должность обрадовались и волонтеры, и военные. Тот быстро возродил доверие к армии и понимает, насколько это доверие важно.

Макарук, знакомый с Залужным с 2014-го, говорит: это первый главнокомандующий, который говорит и с помогающими армии, и с самой армией. «Принципа „я — начальник, ты — дурак“ уже давно не существует», — объясняет представитель InformNapalm.

Через неделю после назначения на должность Залужный встретился с крупнейшими волонтерскими инициативами, помогающими армии. «Он общался на самые болезненные темы для армии, о планах ее перестройки и изменениях отношения в армии», — вспоминает Макарук. По его словам, главнокомандующий открыт к новым нестандартным идеям и применению новых концепций в армии. Да и сам по себе тот очень положительный и искренний. «Он уважает как обычных солдат, так и находящихся возле него офицеров», — уверяет Макарук.

Фигуру Залужного, чью фамилию еще год назад знали преимущественно профессиональные военные, заметили уже и за пределами Украины. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. А американское издание Politico написало профайл на Залужного, отметив, что он герой, а не звезда, который станет легендарной фигурой в истории Украины.

Октисюк из Дома демократии уверен: Залужный сейчас закладывает школу новой военной элиты и показывает на собственном примере, какой она должна быть. Его преемникам придется удерживать эту высокую планку.

Политические эксперты даже начали анализировать электоральные шансы «героя, а не звезды», что не нравится Офису президента. Но как раз Залужный — буфер для президента от тех, кто разгоняет «зраду» о ситуации на фронте. И даже оппозиция открыто не критикует решение главнокомандующего ВСУ, объясняет Октисюк. Поэтому для Зеленского Залужный стал удачным кадровым решением, ведь он снимает с президента много сложных вопросов войны.

И хотя недавно глава государства впервые выразил публичное недовольство решениями военного руководства, конкурировать с Зеленским главнокомандующий ВСУ не будет. Ведь единственное, чем живет сейчас Залужный — войной и приближением победы Украины. «Какая в жопу политика, если мы еще не отвоевали ничего», — эмоционально говорит Макарук, убежденный: Залужный никогда не полезет в политические перипетии.

Сам главнокомандующий еще до начала полномасштабного вторжения рассказывал, что мечтает о возвращении оккупированных территорий Донбасса и Крыма под украинский контроль.

«В том мы и отличаемся от наших яростных врагов, что мы всегда за свою свободу воюем», — заявил Залужный в интервью Радио Свобода 25 сентября 2021-го. И спустя 5 месяцев начал доказывать это на практике.

Пять цитат Валерия Залужного о военной службе:

1. «Мое продвижение по службе происходило как у нормального военного. Меня назначили — я приступил к исполнению обязанностей, овладел должностью. Предлагали другую [должность] - тоже двигался. Можно сказать так: из-за загруженности никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и дойду до высших ступеней», — интервью АрмияИнформ, февраль 2020 года.

2. «Я военный человек, настоящий военный, таким себя считаю. Я ничего больше не люблю делать, кроме как служить», — интервью программе Рандеву с Яниной Соколовой, 04 сентября 2021 года.

3. «Горжусь тем, что получил очень мало врагов. Хотя есть несколько человек, очень влиятельных, с которыми, к сожалению, пути разошлись капитально в связи с тем, что не сошлись определенные взгляды. У меня сейчас столько друзей и среди солдат, и среди младших офицеров, которые уже сейчас являются командирами бригад, и среди генералов, среди местных органов власти, среди местных активистов. Это самое главное достижение», — интервью программе Тайны войны, 5-й канал, 21 декабря 2021 года.

4. «Одна из плохих моих черт, все думают, что я такой постоянно [открыт, приветлив], но у меня есть красная линия. Если меня довести, я могу повернуть по-другому. Это [красная линия] - страшная несправедливость. Я не люблю, когда происходит несправедливо, несмотря на то, что ты создаешь условия для того, чтобы это было правильно», — интервью программе Тайны войны, 5 канал, 21 декабря 2021 года.

5. «В том мы и отличаемся от наших ожесточенных врагов, что мы всегда за свою свободу воюем», — интервью Радио Свобода, 25 сентября 2021 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.