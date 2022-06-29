Зеленского, Притулу или Залужного. Кого выберут во власть украинцы после войны и почему рациональность — новая черта украинского избирателя 29 июня, 07:07 Эксклюзив НВ Новая шахматная доска: электоральное поле Украины после войны будет принципиально другим, утверждает директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. (Фото:hromadske.ua)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг — о прогрессирующем рационализме украинцев, изменениях в их отношении к войне и тектонических сдвигах в отечественном политическом ландшафте в поствоенное время

За четыре месяца войны украинское общество пережило революционные перемены, утверждают буквально все отечественные профессиональные социологи. Социологическая группа Рейтинг за это время провела уже тринадцать волн опросов, отслеживая не только политические и мировоззренческие изменения украинского общества, но также его страхи, надежды и эмоции.

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О своих выводах НВ рассказал директор Рейтинга социолог Алексей Антипович.

— Все чаще специалисты говорят о том, что украинское общество за четыре месяца войны изменилось значительнее, чем за 30 предыдущих лет. В чем мы теперь точно другие?

— Это правильный тезис. Первые большие перемены мы увидели уже в марте и они касались невиданного объединения украинского народа, и это не пафосные слова. Я, как социолог, перестал видеть различия между разными социально-демографическими группами. Можно говорить о единении вокруг веры в нашу победу, в которую верят более 90% респондентов, а также о том, что украинцы думают о стране с надеждой, чего раньше не было.

Украинцы начали гордиться своим государством, около 80% чувствуют гордость за свою страну при том, что до войны таких людей была едва ли треть, а почти каждый пятый прошлые годы чувствовал за страну стыд, сейчас таких просто нет. Вот эта фраза [главы Генштаба генерала] Валерия Залужного о том, что нам будет тяжело, но уже точно никогда не будет стыдно, она очень хорошо описывает изменения украинского общества.

Украинцы перестали относить свое государство к аутсайдерам среди стран Европы. Если раньше аутсайдером Украину считало большинство, немного меньше респондентов относили ее к «середнячкам» континента, то сейчас две трети говорят, что мы середнячки, но есть уже треть тех, кто относит нас к лидерам Европы. Если говорить о видении нашего места среди стран постсоветского пространства, то там мы уже уверенно занимаем, с точки зрения респондентов, лидерские позиции. Комплекс неполноценности украинцев по отношению к Украине прошел, надеемся, навсегда.

— Из вашего последнего исследования видно, что 90% украинцев действительно верят в победу Украины, при этом уже достаточно большая их часть не ожидает победы в течение следующих недель, однако надеется на победу до конца года. Как интерпретировать эти данные?

— Учитывая что в марте мы спрашивали людей, как они оценивают скорость достижение победы и каждый пятый говорил, что осталось около недели, а 40% считало, что война закончится через несколько недель, то мы очень прогрессировали в реалистичном и рациональном восприятии войны. Смотря назад, понимаешь, что первые реакции были явно эмоциональны. С другой стороны, все это основывалось в неверии в войну, никто же не верил в такое масштабное нападение.

Сейчас мы уже видим, что наступила адаптация к войне, иллюзий не осталось, и те же 60% опрашиваемых говорят, что война будет длиться полгода-год. Ожидания продолжительности войны сменились ровно наоборот и стали более реалистичными. Это свидетельствует о доступе большей части украинцев к объективной информации с фронта, что хорошо, даже если она не всегда приятна, и о том, что сыграть на эмоциональном разочаровании врагам будет сложнее. К тому же вера в победу не падает, и это важно, потому что без веры нечего делать на войне. Да и сама вера меняется, уже нет шапкозакидательских мыслей — дойдем до Кремля за три месяца.

93% украинцев продолжают верить в победу, но уже треть выбирает ответ «скорее верим, что дадим отпор врагу», а еще недавно таких «умеренных» было всего 20%. Подавляющее большинство украинцев готово к тому, что судьба страны будет решаться на поле боя, а о мирных переговорах речь почти не идет. Переговоры также востребованы, но если сначала о них говорили активнее и спикеры, и политики, и военные, и рядовой украинец хотел бы на переговорах закончить, то сейчас — актуально только поле боя, больше ничего не остается.

— Мы видим как, начиная с 2014 года, украинцы интересуются внешнеполитическим событиям. Оценивая популярность тех или иных мировых лидеров внутри Украины, можно ли понять, насколько мы начинаем понимать современную политическую карту мира?

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