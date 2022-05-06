«Должен защитить свою страну и семью». NBC News рассказывает историю журналиста НВ Петра Шевченко, который сейчас воюет на передовой 6 мая, 14:52 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Петр Шевченко решил пойти на фронт после того, как вместе с семьей пережил обстрелы оккупантов под Бучей (Фото:Петр Шевченко)

Журналисту НВ Петру Шевченко пришлось спасаться от атаки российских оккупантов на Бучу вместе с женой и маленькой дочерью. Теперь он воюет на передовой.

НВ публикует перевод статьи NBC News о том, как Петр Шевченко стал солдатом.

«Такое неслыханное насилие — это уже слишком»

В последний раз, когда Петр Шевченко видел свой дом под Бучей, его дочь и жена были с ним в машине, и они спасались от российских снарядов и ракет, которые сожгли дома его соседей или превратили их в руины.

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Теперь он наблюдает, как россияне делают то же самое на востоке Украины, где он возглавляет военное подразделение на передовой. Смерть и разрушения, свидетелем которых он стал возле своего дома, вдохновили бывшего журналиста Шевченко присоединиться к борьбе в надежде дать отпор тем, кто вторгся в его страну.

В степной грязи на востоке Украины, плечом к плечу с другими украинцами, имеющими ограниченный военный опыт, Шевченко описал настоящий страх: он боится взрывов, которые предназначены для него и тех, с кем он сражается рядом. Но он чувствует, что у него нет другого выбора.

«У войны мало правил, но, когда они разрушают наши дома, грабят наши дома, насилуют женщин и убивают наших детей, ты понимаешь, что что-то не так. Никакая война не нормальна, но такое неслыханное насилие — это уже слишком», — сказал Шевченко, вспоминая, как он возил свою дочь на футбольную тренировку в Буче.

«Их боевой дух как никогда высок»

Нападение России на Украину не привело к разрушению обороноспособности страны, как ожидали многие эксперты. Вместо этого многие украинцы стремились помочь или присоединиться к борьбе любым возможным способом — их решимость укрепилась из-за зверств, свидетелями которых они стали.

В отличие от солдат, закаленных в боях после восьми лет войны на Донбассе, есть и обычные украинцы, такие как Шевченко, вынужденные вступить в бой. Это желание усилилось среди тех, кто видел ужасающие картины или пережил российскую оккупацию в таких городах, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Николаев, Харьков и Херсон.

До войны Шевченко работал известным корреспондентом в Киеве. Он брал интервью у экономических лидеров Украины для популярного делового журнала и сайта НВ, входя в офисы банкиров, министров финансов и руководителей компаний, вооружившись ручкой, блокнотом, ноутбуком и диктофоном.

Петр Шевченко с украинским министром финансов Сергеем Марченко / Фото: Петр Шевченко

Сейчас он ведет в бой расчет с минометом, автоматом Калашникова и минами. Некоторые из солдат, с которыми он сражается, имеют военный опыт, но таких, как он, из разных профессий — плотников, строителей, IT-специалистов и других, — которые присоединились к защите Украины, много. Им лишь недавно стало ясно, что россияне полны решимости разрушить их страну и их образ жизни.

Глен Грант, британский офицер в отставке, который до войны работал экспертом по оборонной реформе в Украине, сказал, что многие украинские солдаты, с которыми он поддерживал связь, остаются непоколебимыми в своем стремлении вытеснить россиян с их земли.

«Их боевой дух как никогда высок, — сказал Грант, — Они знают, что им нужно держаться, но они знают, что побеждают».

Моральный дух является фактором различия в этой войне между российскими и украинскими солдатами.

В то время как украинцы чувствуют себя обязанными дать отпор, сказал Грант, похоже, что растущее число российских солдат предпочло бы, чтобы война закончилась. На прошлой неделе британская разведка сообщила, что в рядах россиян есть разлад, поскольку у них истощены силы, плохая тактическая координация, отсутствуют навыки на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха.

На этой неделе представитель министерства обороны США пошел еще дальше и высказался довольно прямо, назвав российское наступление «анемичным».

« Я понял, что должен защитить свою страну и свою семью»

«Есть группы россиян, которые полны решимости вести войну и убить каждого украинца, — сказал Грант, — но есть очень много солдат, которые хотят покончить с войной и вернуться домой, потому что им солгали насчет всей операции».

Разница в том, что у таких украинцев, как Шевченко, есть за что воевать. Он пошел в армию через несколько дней после успешного побега его семьи от нападения России. Минобороны подтвердило его зачисление.

«Я понял, что не могу продолжать работать финансовым журналистом, — сказал он, — Я понял, что должен сделать нечто другое: пойти и защитить свою страну и свою семью».

Шевченко вспомнил, как прятался в своей ванной с семьей, когда россияне вторгались в города и села под Киевом. Услышав, как рядом падают ракеты, дочь спросила его: «Почему они нас бомбят?»

По словам Шевченко, в последующие дни многие жители их пригорода начали уезжать, но никто не знал, безопасно ли это. Появились истории о снайперах, расстреливающих людей на улице — пара была убита, когда они несли еду для детей, которые их ждали. Потом отключилось электричество, и сотовая сеть вышла из строя.

Когда поблизости упали бомбы, Шевченко и его семья убежали. Они почувствовали прилив облегчения, когда добрались до украинского блокпоста, где солдаты спросили, видели ли они российских солдат, когда убегали.

Спустя несколько дней в квартире друга в западноукраинском городе Ивано-Франковске Шевченко сказал жене, что собирается пойти на военную службу. На следующий день в военкомате ему сказали, что у него есть 30−40 минут, чтобы собрать вещи и попрощаться с семьей.

«Мы с дочерью прочитали там книжку, буквально еще несколько страниц — посидели, как говорят по-украински „Просто посидели и поплакали“, а потом я ушел. В тот момент я стал солдатом», — рассказал он.

Обучение на поле боя

Он прошел несколько недель обучения, живя в казарме с 800 другими солдатами. Условия были мрачными, так как солдаты в подразделениях часто болели. Были регулярные обстрелы, а из-за ракетного удара им пришлось провести ночь в близлежащем лесу.

Хотя его обучили стрельбе из гаубиц, и он начал служить артиллерийским командиром, после того, как его перевели ближе к фронту, его попросили возглавить минометный расчет.

«Мне повезло, что я получил хоть какое-то обучение. Я знаю, что некоторых людей обучали еще меньше. В результате я стал командиром минометного расчета», — сказал он.

Трансформация гражданских добровольцев в военных остается сложной задачей для Украины. Она должна продолжать отправлять солдат в бой — хотя неясно, связано ли это с неизвестным количеством украинских жертв или с тем, как изменилась война, — что во многих случаях приводит к ускоренной базовой подготовке. Отряды состоят из людей, имеющих некоторый боевой опыт, и тех, у кого его нет.

В идеальном мире этих солдат готовили бы дольше, сказал Бен Барри, старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований в Лондоне и бывший начальник штаба британской армии в Министерстве обороны.

Барри сказал, что британские солдаты, которых он обучал, прошли 16-недельный курс, но отметил, что у Украины нет столько времени.

«То, что вы получаете в украинской армии, — это чертовски много обучения под огнем, и люди быстро приобретают боевой опыт. Это то, что можно сделать и можно сделать довольно эффективно, но это зависит от наличия готовых кадров профессиональных лидеров», — сказал Барри, отметив, что некоторые украинцы сейчас проходят обучение работе с новыми системам вооружения за пределами страны.

Для Шевченко и многих других обучение на поле боя имеет решающее значение. После того, как они, возможно, были свидетелями ужасов, когда россияне вторглись в их дома, эти бывшие профессионалы теперь вынуждены привыкать к брызгам грязи от выстрелов, огню из танков и обстрелам.

Смерть, которую видел Шевченко, никогда не воспринимается легче. По его словам, месяц боев на фронте ощущается как год. Они видят бои пехоты, взрывы явно российских фосфорных бомб и бесконечные могилы. Запах трупов сильный.

«Это настоящая война с реальными смертями, гибелью людей, которых я знаю и с которыми разговариваю. Сегодня я с кем-нибудь поговорю, а на следующий день узнаю, что их убили. Когда сталкиваешься с этой реальностью, понимаешь, что это не сказка и не какой-то героический роман — это отвратительно», — сказал он.



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