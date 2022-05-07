Зеленский вручил первый Крест боевых заслуг. Его получил Залужный 7 мая, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский вручает Крест боевых заслуг Залужному (Фото:Офис президента)

В пятницу, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые вручил новую награду — Крест боевых заслуг. Его получил главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.



Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в столичном Мариинском дворце в День пехоты, который отмечался именно 6 мая.



Новую награду Зеленский установил своим указом накануне. В основу награды положен Крест боевой заслуги Украинской повстанческой армии (УПА).



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«Сегодня был насыщенный день, который начался и завершился награждением наших героев, наших защитников, наших защитниц. По случаю Дня пехоты, профессионального праздника воинов Украины, являющихся фундаментом армии, утром встретился с нашими военными. Поблагодарил за службу. Вручил награды, в частности, наше новое боевое отличие», — прокомментировал событие в традиционном обращении Зеленский.

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Он подчеркнул, что в Украине за время независимости не было именно боевых знаков отличия.



«И вот сегодня имел честь вручить наконец именно такое отличие — Крест боевых заслуг. И первым, кому я решил вручить этот Крест, стал генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. За отвагу, за мудрость, за организацию эффективного отпора русскому вторжению. Уверен, такой отпор российская армия не забудет долго», — подчеркнул президент.



Кроме Залужного новое отличие получили еще четверо военных: заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский и боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

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