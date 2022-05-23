Зеленский, Залужный и главред УП Севгиль Мусаева вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time
Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Севгиль Мусаева (Фото:коллаж УП / Time)
Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и главная редактор Украинской правды Севгиль Мусаева вошли в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time.
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Зеленский и Залужный победили в категории Лидеры, Мусаева — в категории Новаторы.
«В лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — продавцы и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свободу», — заявил президент США Джо Байден.
В профайле Залужного говорится, что его работу запомнит история.
«Среди этого хаоса главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный стал тем военным разумом, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян», — сказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Time пишет, что «смелая команда Украинской правды» Мусаевой стала «ведущей независимой новостной организацией в Украине».
«Под руководством Мусаевой журналисты УП освещали все, от военных преступлений России до героев среди гражданских украинцев, а также публиковали эксклюзивные списки яхт и самолетов олигархов… Выросшая в Крыму, регионе, который сейчас оккупирован Россией, Мусаева прекрасно осознает силу, которой обладает ее команда, документируя правду: „Однажды Украина станет свободной“», — сказано в профайле Мусаевой.
Также в список вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.
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