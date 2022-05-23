Зеленский, Залужный и главред УП Севгиль Мусаева вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time 23 мая, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Севгиль Мусаева (Фото:коллаж УП / Time)

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и главная редактор Украинской правды Севгиль Мусаева вошли в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time.

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Зеленский и Залужный победили в категории Лидеры, Мусаева — в категории Новаторы.

«В лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — продавцы и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свободу», — заявил президент США Джо Байден.

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В профайле Залужного говорится, что его работу запомнит история.

«Среди этого хаоса главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный стал тем военным разумом, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян», — сказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



Time пишет, что «смелая команда Украинской правды» Мусаевой стала «ведущей независимой новостной организацией в Украине».

«Под руководством Мусаевой журналисты УП освещали все, от военных преступлений России до героев среди гражданских украинцев, а также публиковали эксклюзивные списки яхт и самолетов олигархов… Выросшая в Крыму, регионе, который сейчас оккупирован Россией, Мусаева прекрасно осознает силу, которой обладает ее команда, документируя правду: „Однажды Украина станет свободной“», — сказано в профайле Мусаевой.



Также в список вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.

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