Генштаб отменяет решение о выдаче разрешений для военнообязанных 6 июля, 15:32 Военнообязанные мужчины могут свободно ездить по Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду, 6 июля, сообщил, что Генеральный штаб отменит решение о выдаче разрешений для выезда военнообязанных и отправит его на доработку.

В своем Telegram Залужный написал, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в среду рассмотрели в том числе вопрос о «порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время».

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что документ с самого начала касался только внутренней работы ТЦК и не создавал никаких ограничений прав и свобод украинцев.

«Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства государства», — написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, действие документа отменят и отправят на доработку. Обновленный документ будет создан на основе изменений в законодательство, которые регулируют передвижение граждан в условиях военного положения.

«Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов», — добавил он.

Залужный также призвал украинцев выполнять свою конституционную обязанность по защите Украины.

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