Боевая ничья. Агиль Рустамзаде на 100-й день войны оценивает ситуацию на фронте и утверждает: осенью боевые действия станут на паузу 3 июня, 09:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською На фото — азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде (Фото:Агиль Рустамзаде / Facebook)

Авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде анализирует ситуацию на фронте и прогнозирует, что уже в августе украинская армия начнет теснить агрессора, а к сентябрю он выдохнется.

За время войны события с фронта стали неотъемлемой частью украинской повседневной жизни и при этом не теряют своего эмоционального накала. О том, каковы перспективы и шансы Украины на победу и с какого момента военная кампания может стать разгромной для российских войск, НВ рассказал авторитетный азербайджанский эксперт Агиль Рустамзаде.



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— О чем свидетельствуют первые 100 дней российско-украинской войны? Что удалось Украине, что удалось России, чего не удалось обеим странам?

— Я считаю, что стороны сегодня находятся в состоянии «боевая ничья», пусть такого термина и нет в военном деле. Российская Федерация не смогла достичь всех своих военно-политических целей, но захватила часть территории Украины. Украинская армия не смогла защитить все свои территории, но остановила российскую армию в допустимых рубежах. Боевая ничья и есть общим выводом этих непростых ста дней.

— Давайте поговорим о битве за Северодонецк, насколько она важна для ситуации на фронте и чем нам грозит потеря этого города?

— С самого начала этой войны политические цели, которые преследовала РФ, преобладали над военными. Им очень важно захватить Северодонецк, поскольку им нужна вся Луганская область как некий результат военных действий. Каких-либо сугубо военных целей эта битва для Украины сейчас тоже не несет, победа в ней не принесет перелом в войне, а поражение не станет концом и поражением всей войны.

В целом важно соотносить то, что сейчас происходит на Донбассе, со всем объемом российско-украинской войны. У вас классическая долгая война третьего поколения, похожая на Вторую мировую войну, когда, как вы помните, одни и те же города могли по нескольку раз переходить из одних рук в другие. Люди, возможно, хотят сравнивать эту войну с войнами четвертого поколения, когда одна из сторон технологической мощью подавляла другую, как это было, например, в Ираке. Но между Россией и Украиной — другая война, здесь взятие какого-либо небольшого населенного пункта — лишь эпизод. Важно видеть эту войну в целом, то, с чего Россия начинала эту военную операцию и к чему в результате пришла, мы видим, что эта война не достигла пока ни одной из поставленных российским руководством изначально целей, и, по-видимому, уже не достигнет на этом этапе.

Украина ведет маневренную войну, в которой важнее не оборонять какой-либо населенный пункт, а в правильный момент организовать тактическое отступление с целью дождаться момента максимального увеличения украинской армии. Этот процесс начат, и он идет. Украина получила и продолжает получать многоствольную артиллерию, и через месяц-полтора украинская армия добьется как минимум паритета с российской армией по своим огневым возможностям.

— Чего Украине в следующие несколько недель ожидать от боев на востоке страны, куда Россия, по мнению ряда экспертов, кинула свои наиболее эффективные группировки, включая участников Лиги (бывшие ЧВК Вагнера)?

— Солдат в войне, когда воюют пушки, самолеты, большое количество артиллерии, может проявить себя очень локально, например, в зачистке какого-либо городского квартала, ждать от них каких-то сверхъестественных качеств не имеет никакого смысла в том типе войны, которая идет сейчас в Украине. Даже если общий боевой уровень этих подразделений на 10−20% выше, чем у других, на целостную картину наступательной операции это вряд ли сейчас влияет.

Что же касается наступательной операции, мы видим, что российские военные возможности тают. Они теряют людей, они теряют технику, и темп наступления падает с каждым днем. Но вместе с этим заметно, что российская армия создала систему, которая позволяет хоть оружием худшего, советского производства, но поддерживать свои боевые подразделения, создавать резервные батальоны и сменяемость боевой техники. При этом мы еще не знаем политических целей России после захвата Северодонецка. Потому что Украина уже навязывает свою волю [идет в контрнаступление] в Запорожской, Херсонской областях и под Кривым Рогом. Закончится ли на этом этап войны и начнется какой-то новый, или же действия российской армии будут продолжаться в том же ключе, еще не совсем понятно. Еще две недели назад экспертная среда предполагала, что будет оперативная пауза, но ее не случилось, и продолжается война на измождение.

В следующие несколько недель украинская армия может достигнуть тактического или оперативного успеха в Херсонской области, там идут успешные контрнаступления. Российская армия за эти две недели скорее всего возьмет Северодонецк, подойдет к Лисичанску и попробует взять его, но из-за того, что ваша война трансформировалась в классическую, то темпы изменений в ней будут очень медленными, и на это важно настроиться. Неделя-две теперь малый срок для каких-либо серьезных изменений на фронте. Поэтому ту ситуацию, что мы сейчас наблюдаем, мы будем наблюдать еще в течение недели или двух.

— Вы говорите о контрнаступлении на юге страны, почему в Херсонском направлении украинская армия наступает так осторожно? Ведь она могла бы отвлечь на себя заметную часть боеспособных подразделений на Донбассе.

— Украинская армия, в отличие от российской, бережно относится к жизням своих солдат. Масштабное контрнаступление с разрушением оборонительных позиций противника всегда несет за собой огромные жертвы. Украинская армия показала, что ее стиль боевых действий — не тратить свой людской ресурс. Кроме того, большая часть ваших ресурсов сейчас сосредоточена на востоке страны, у вас все еще нет ресурса для проведения масштабных контрнаступательных операций.

— Обстрел северных областей Украины не прекращается, Беларусь периодически анонсирует и проводит учения у границ. Стоит ли в ближайший месяц опасаться очередного вторжения с севера?

— На северных границах Украины ни у России, ни у белорусской стороны сейчас нет ресурсов, способных создать серьезную угрозу даже такому городу как Суммы. Задача белорусской армии сегодня создавать напряженность в регионе, чтобы таким образом связывать часть ваших боеспособных подразделений, не давать им усилить военную операцию на востоке страны.

— Украина получает от США реактивные системы залпового огня (РСЗО), Германия обещает предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы IRIS-Т, могут ли эти системы повлиять на ход боевых действий?

— Сейчас вокруг систем залпового огня идет очень много споров, какие именно системы будут передаваться, и какой будет их дальность. Но, если мы назовем цифру в 70 км — не ошибемся. РСЗО лишают противника возможности обеспечивать свои войска, подтягивать силы и ресурсы. РСЗО по типу MLRS имеют кассетные боеприпасы, потому они имеют возможность раскрываться в воздухе. Одна ракета, выпущенная по танковой роте, при подлете раскрывается, из нее освобождаются самоприцеливающиеся кассетные части, каждая из которых поражает танк. То есть, РСЗО очень эффективно уничтожает те войска, которые подходят на помощь первому эшелону, бьющемуся на линии фронта. Я много раз говорил, что вам необходимо высокоточное оружие, РСЗО именно такое, и оно позволит резко увеличить возможности украинской армии, а, учитывая те разведданные, которыми располагает Украина и которыми с ней делятся ее партнеры, вы сможете позволить уничтожать военные силы противника в два-три раза эффективнее, чем вы делаете это сейчас.

Что до IRIS-T, это средневысотные зенитно-ракетные комплексы, есть разные их вариации, эта система в состоянии противостоять самолетам, беспилотникам, крылатым ракетам, эти системы вам тоже нужны, но вопрос в сроках. Если решение будет принято сейчас, то прикрывать какой-либо ваш город эти комплексы смогут только через три-шесть месяцев, при этом, видя позицию германского правительства, мне сложно относиться к этим обещаниям серьезно.

— Суточные потери оккупантов, по данным украинского Генштаба, снизились до 100−150 солдат в сутки с 200−300 в сутки, хотя интенсивность боев в районе, например, Северодонецка высокая. Означает ли это, что снизилась эффективность украинской армии?

— Ситуация определяется многими факторами, но в основном враг уничтожается артиллерией, системами залпового огня, а то, что у вас их не хватает, было ясно уже давно. У вас даже был период, неделю или десять дней назад, когда у вас не хватало снарядов и боеприпасов. Но сейчас боеприпасы подвозят, и в перспективе двух недель, я думаю, вы сможете поднять планку до 300−500 убитых в день. Но этого все равно недостаточно для того, чтобы операция украинских войск приняла наступательный характер.

Для того, чтобы случился перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности восполнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна возрасти до 1000 в сутки.

— Все больше экспертов говорят о том, что к осени ресурсы обеих сторон, даже при условии поддержки союзников, выдохнутся, и активная военная кампания будет поставлена на паузу. Насколько вы согласны с этим прогнозом?

— Тут справедливо утверждение, что каждая страна имеет запас боеприпасов примерно на 90 дней войны, активных боев, дальше должны включаться производства. Но тут у РФ, при том, что такой запас у нее может быть и больше, возникают проблемы, поскольку для полноценного производства уже не хватает комплектующих, работают санкции. При этом ВПК США может производить и даже наращивать производство в течение следующих месяца-полтора. С этой позиции у Украины более выгодное положение, тем более, что вы переходите на натовские калибры, а запасы этих боеприпасов хорошо распределены между странами Европы, которые сейчас не ведут активных боевых действий. В то время как Россия уже в ряде ситуаций использует советские боеприпасы. Потому я в принципе согласен с этими прогнозами, а при высокой интенсивности боев такой паузы можно ожидать уже в середине августа, когда у РФ могут возникнуть проблемы с боеприпасами.

Россия уже ищет боеприпасы повсюду в мире, потому что военный организм такой, что, даже если ты не воюешь, ты должен постоянно пополнять запасы.

— Насколько логика войны сегодня предполагает, что Украина должна наносить удары по территории РФ?

— Вы находитесь в войне, и вы уже это делаете, мы видим, как горят склады и нефтебазы в российском приграничье. Такие удары наносились месяц назад, вы их и сейчас, по-видимому, наносите, но дело в дальности. К сожалению, вы не можете поражать склады, что находятся в глубине страны — склады с боеприпасами, склады с топливом, а американцы пока не готовы вам передавать оружие для таких действий.

— Украинцы очень болезненно реагируют на отказы в вооружении с большой дальностью. Насколько сейчас в войне это оружие принципиально для нас?

— Конечно оно очень нужно и очень важно, но первые три месяцы войны вы без него как-то воевали же? Часть любого общества — это люди, которые подвержены тревожности, это очень нормально — и в Украине, и в Азербайджане, и в США, но этим людям важно понимать, что какая-то негативная новость дня существенно ничего не изменит в результатах недели или месяца этой войны. Сегодня американцы отказали вам в этом оружии, а завтра могут его дать, в этой войне пока нет фатальных отказов.

— Когда война может закончиться, учитывая все факторы, о которых вы говорили?

— Эта война, как я уже сказал, стала классической долгой войной третьего поколения, когда страны воюют с привлечением большого контингента военнослужащих, на долгой линии фронта, воюют артиллерией, имеют мотивацию воевать долго — сейчас ее результат уже не определяется исключительно успешными военными кампаниями. Тут много факторов экономических, политических, а также внешнеполитических, и я говорю о политической и экономической ситуации на западе. Теперь прогнозировать ее окончание очень трудно. Но мы знаем, что к началу сентября у российской армии будут проблемы со снарядами и боеприпасами. Это может, например, привести к тому, что уже с начала августа Украина начнет выдавливать противника со своей территории и достигнет рубежа, после которого начнется какой-то переговорный процесс.

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