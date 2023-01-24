Отставки Тимошенко и Симоненко: начало хорошее, но мало — реакция соцсетей

24 января, 09:56
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Некоторые пользователи считают, что отставки чиновников запоздали (Фото:Коллаж NV)

Некоторые пользователи считают, что отставки чиновников запоздали (Фото:Коллаж NV)

Первые дни недели в Украине ознаменовались сообщениями о громких отставках в Офисах президента и генерального прокурора.

Во вторник, 24 января, подтвердилась информации об уходе Кирилла Тимошенко с должности замглавы ОПУ.

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Достоверно о причинах кадровой перестановки на Банковой не известно, однако ранее он стал фигурантом громкого скандала из-за езды на Porsche Taycan бизнесмена Вемира Давитяна и аренды элитного особняка.

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Кроме того, накануне СМИ сообщили, что заявление на увольнение написал заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который во время войны уехал в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

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Пользователи соцсетей такие новости восприняли положительно, однако некоторым отставки чиновников показались довольно запоздалыми.

Кроме того, кое-кто недоволен, что Тимошенко и Симоненко отделались лишь увольнениями, считая, что они заслуживают более жесткого наказания.

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https://twitter.com/Devinore/status/1617642628602028032
https://twitter.com/Pidluzhnyiv/status/1617634443459694592
https://twitter.com/sternenko/status/1617629511247630338
https://twitter.com/sternenko/status/1617623210778071040
https://twitter.com/LesyaUA7Evropa/status/1617763909578162176
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Отставка Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Офис генерального прокурора Алексей Симоненко

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