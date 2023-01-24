Отставки Тимошенко и Симоненко: начало хорошее, но мало — реакция соцсетей
Некоторые пользователи считают, что отставки чиновников запоздали (Фото:Коллаж NV)
Первые дни недели в Украине ознаменовались сообщениями о громких отставках в Офисах президента и генерального прокурора.
Во вторник, 24 января, подтвердилась информации об уходе Кирилла Тимошенко с должности замглавы ОПУ.
Достоверно о причинах кадровой перестановки на Банковой не известно, однако ранее он стал фигурантом громкого скандала из-за езды на Porsche Taycan бизнесмена Вемира Давитяна и аренды элитного особняка.
Кроме того, накануне СМИ сообщили, что заявление на увольнение написал заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который во время войны уехал в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.
Пользователи соцсетей такие новости восприняли положительно, однако некоторым отставки чиновников показались довольно запоздалыми.
Кроме того, кое-кто недоволен, что Тимошенко и Симоненко отделались лишь увольнениями, считая, что они заслуживают более жесткого наказания.