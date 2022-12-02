Замглавы ОП Тимошенко ездил на новом авто Porsche непубличного бизнесмена и арендует огромный особняк — расследование УП 2 декабря, 11:33 Кирилл Тимошенко за рулем Porsche Taycan последней модели, принадлежащий непубличному бизнесмену Давитяну (Фото:УП)

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко летом был замечен за рулем Porsche Taycan последней модели, авто принадлежит непубличному бизнесмену Вемиру Давитяну и стоит около $100 тысяч, говорится в расследовании УП.

По данным журналистов, машина была куплена 8 июня этого года, а уже 25 июня ее зафиксировали камеры системы видеонаблюдения на трассах под Киевом, ведущих в населенный пункт, где проживают украинские миллионеры.

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Сам Porsche принадлежит ООО Новем Логистик, зарегистрированному в Киеве по адресу Парковая дорога, 16а. По этому адресу находится КВЦ Парковый, где до начала войны регулярно проводила заседания партия Слуга народа. Единственным владельцем компании является бизнесмен Вемир Давитян. По данным источников УП, его называют неформальным куратором от власти Запорожской области.

Летом, преимущественно по выходным, за рулем иномарки находился сам Тимошенко, это отчетливо зафиксировали дорожные камеры. На лобовом стекле автомобиля был пропуск КГГА на период комендантского часа.

В комментарии изданию замглавы ОП отметил, что машина не его, а он использовал авто только 3−4 раза и вернул владельцу Давитяну несколько месяцев назад.

Фото: УП

Однако камеры видеофиксации свидетельствуют, что проездов было как минимум вдвое больше.

Бизнесмен заявил, что предоставлял машину на тест-драйв, поскольку она не подошла ему. Но камеры не зафиксировали его за рулем ни разу.

Тимошенко не только ездил на дорогом авто, но и арендует особняк на почти 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. Примечательно, что дом принадлежит владельцу крупного строительного бизнеса Игорю Никонову.

Фото: УП

Замглавы ОП объяснил, что арендует это жилье по соображениям безопасности, поскольку его собственное находится в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте. Он также показал договор аренды, датированный июлем этого года.

Согласно документу, Тимошенко ежемесячно платит за него 230 тысяч гривен в месяц (около $6000). Тем временем, эксперты оценивают подобную недвижимость в данном коттеджном городке в сумму от 10 до 25 тысяч долларов.

Интересен также тот факт, что Тимошенко является публичным куратором строительного направления, а бизнес Никонова находится именно в этой плоскости. На вопрос о возможном конфликте интересов заместитель руководителя ОП ответил, что Никонов не участвует в государственных проектах.

Через несколько недель после его заявления на странице строительной компании Никонова появилось сообщение о том, что два жилых квартала КАН Девелопмент присоединились к государственной программе єОселя — льготной ипотеке жилья.

Фото: УП

Редакции неизвестно, мог ли влиять заместитель руководителя ОП на присоединение компании владельца особняка, в котором он проживает, к государственной программе льготного кредитования.

Тимошенко также заявил, что финансовое положение его и его семьи позволяет арендовать такой особняк, а также купить при необходимости Porsche. Єто же подтверждают данніе его последних деклараций.

Но при этом, весной замглавы ОП использовал в качестве служебного авто Chevrolet Tahoe, которую передала американская компания для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. После публикации журналистов-расследователей Бигус Инфо Тимошенко отказался от этого автомобиля.

При этом в собственности Тимошенко и его супруги, согласно данным его декларации за 2020 год, уже находились BMW X5 2019 года, Porsche Macan 2017 года, Volkswagen Caravelle 2014 года.

Главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов, комментируя расследование журналистов в своем Facebook, сообщил, что Давитян, который дал машину Тимошенко, известен как партнер днепровского «авторитета» Александра Петровского (Нарика). Он также является близким другом главы фракции СН в Раде Давида Арахамии.

«То есть Давитян, лицо с неизвестными источниками бизнеса, дарит в пользование во время войны новую элитную машину одному из руководителей государства, приближенному к президенту Зеленскому. И Давитян также постоянно занимается интересами главы фракции Слуг», — отметил он.

Особняк, который арендует замглавы ОП, журналист назвал «элитным Пунктом несокрушимости».

«Даже если предположить, что свою резиденцию Никонов отдал для проживания для одного чиновника за такую ​​плату, большую для чиновника, но маленькую для аренды такой виллы, то сколько стоит сейчас содержание такого дома? Какой счет на коммунальные услуги оплачивается? Сколько людей нужно для обслуживания и какие у них зарплаты? На сколько часов в день там выключают свет и тепло?» — задался вопросами Бутусов.

Он также обратил внимание на отсутствие реакции власти на расследование УП.

«Единственное расследование, которое начал, по нашим данным, Зеленский — это откуда у журналистов УП появились фото машины Тимошенко, и уже начали какого-то полицейского за это таскать. Не стыдно, очевидно, так жить, стыдно, что люди об этом узнали», — резюмировал он.