Кадровые решения в органах власти и правоохранительной системе уже готовы — Зеленский 23 января, 23:02 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 января, сообщил, что кадровые перестановки в органах власти и правоохранительной системе уже готовы.

«Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Президент добавил, что кадровые решения будут касаться управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, а также в регионах и в правоохранительной системе.

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Ранее Украинская правда со ссылкой на источники в Совете нацбезопасности и обороны и Кабинете министров сообщала, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. По их данным, место Тимошенко могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Также УП пишет, что в отставку уйдут главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.