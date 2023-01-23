Замгенпрокурора ездил в отпуск за границу, несмотря на запрет Зеленского — СМИ 23 января, 16:05 По данным СМИ, Алексей Симоненко отдыхал в Испании (Фото:Алексей Симоненко/Facebook)

СМИ выяснили, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач.

По его словам, свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его женой в Instagram.

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Фото: Mykhailo Tkach/Facebook

«Выезд из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Mercedes ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через Краковец вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто. Номер автомобиля „0001“, на котором выезжал из страны заместитель генпрокурора, показался мне слишком нескромным для человека в такой должности, и я решил его проверить. Оказалось, что автомобиль зарегистрирован на компанию ООО „ХОЛДИНГ ГРАНД ОТЕЛЬ“. Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского», — рассказал Ткач.

Кроме того, Серетко, который вез Симоненко назад в Украину, является охранником того же Козловского.

Фото: Mykhailo Tkach/Facebook

«Виктор Деркач, вывозивший из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016—2018 годах подавал декларации об имущественном состоянии как работник Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области», — добавил журналист.

При этом в декабре 2022 года во время своего выступления в Верховной Раде Зеленский прямо потребовал от украинских политиков и госслужащих воздержаться от отдыха за границей хотя бы на период российской агрессии.

«Если кто-то из политического класса Украины думает, что, когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление — это признак сумасшествия. И таких в политике не будет… Пожалуйста, воспринимайте мои слова максимально серьезно», — призвал глава государства, чьи слова были встречены стоячими овациями.