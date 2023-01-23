Замгенпрокурора ездил в отпуск за границу, несмотря на запрет Зеленского — СМИ
По данным СМИ, Алексей Симоненко отдыхал в Испании (Фото:Алексей Симоненко/Facebook)
СМИ выяснили, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.
Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач.
По его словам, свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его женой в Instagram.
«Выезд из Украины
Кроме того, Серетко, который вез Симоненко назад в Украину, является охранником того же Козловского.
«Виктор Деркач, вывозивший из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016—2018 годах подавал декларации об имущественном состоянии как работник Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области», — добавил журналист.
При этом в декабре 2022 года во время своего выступления в Верховной Раде Зеленский прямо потребовал от украинских политиков и госслужащих воздержаться от отдыха за границей хотя бы на период российской агрессии.
«Если кто-то из политического класса Украины думает, что, когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление — это признак сумасшествия. И таких в политике не будет… Пожалуйста, воспринимайте мои слова максимально серьезно», — призвал глава государства, чьи слова были встречены стоячими овациями.