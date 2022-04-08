Как нас изменит эта война 8 апреля, 23:34 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Нам следует учиться жить в состоянии перманентной угрозы. И реализовать программу тотального сопротивления агрессору в любой момент

Ми стали занадто затятими європейцями. Як це не дивно звучить. Ми надто сильно повірили в європейську ідею. Ми будували цілком європейські будинки. Мій будинок під Києвом, який окупанти розтрощили мінометним вогнем, цілком відповідав європейським стандартам з енергоефективності.

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Це була невеличка будівля із продуманою системою вентиляції й збереженням тепла. Ми з дружиною всі ці ідеї вичитали в західній літературі. Але виявилось, що датчики світла, руху й сонячні батареї не здатні витримати удар 120 мм міни. А скляний портал з виходом у садочок, де приємно провести час після робочого дня за келихом гарного вина, не витримує вибухової хвилі і відкриває доступ у ваш будинок будь-кому — від окупантів, які грабують системно, до наших власних мародерів, які імпровізують.

Тож якщо я коли-небудь зберуся щось збудувати знову, це буде фортеця. З бетонним перекриттям замість легкої європейської метало-черепиці, яка пропускає осколки, ніби туалетний папір. Мабуть, у мене ніколи більше не буде великих вікон. Тепер нашою філософією буде не присутність великої кількості сонячного проміння в наших оселях.

Пріоритети змінилися. Значно доцільніше у товстих стінах, які не пробити й гранатометом, зробити вузенькі бійниці. Щоб можна було, як казав Черчилль, стріляти по окупантам з кожного вікна. І так — має бути серйозний склад зброї у підвалі. Наявність аварійного виходу з власної оселі, аби у випадку загрози оточення пробиватись до своїх, також вітається. Одним словом, концепція, виголошена свого часу англійцями: мій будинок — моя фортеця.

Ми вже багато років купували економічні європейські автомобільчики. Ніби красиві іграшки. І ми були в загальноєвропейському тренді. Одним з найважливіших параметрів була стрілка паливоміра. Щоб вона рухалась якомога повільніше в поєднанні з докладеним зусиллям на педаль. Багато хто встиг пересісти на такі популярні в Європі електромобілі. Але в умовах війни це не найкращий варіант.

Ми — європейці, які живуть на лінії фронту

В районі бойових дій і захоплених ворогом містах електрика зникає з першим осколком, який перебиває дроти. А ось кілька каністр з пальним у вас можуть стояти у потрібному місці. Цього вистачить, щоб спробувати вирватись і приєднатись до оборонців, які тримають фронт. І це означає, що поруч з сучасною автотехнікою, десь на задньому дворі чи в гаражі мають бути перевірені часом рамні позашляховики, бажано з містким кузовом і заздалегідь привареною станиною, на яку встановити крупнокаліберний кулемет — справа кількох хвилин. Американці, наприклад, дуже люблять такі машини. В цьому питанні станемо американськими європейцями.

Ми закрились у великих містах і, фактично, залишили людей поза нашими фортецями, сам на сам з окупантами. І це призвело до жахливих наслідків на тих територіях. Тепер ми маємо створити систему територіальної оборони й поза межами наших міст. В село на Київщині, в якому живуть мої знайомі, ввірвалися окупанти без жодного спротиву. Й розмародерили його невеличкими силами. Великих на кожне село у них просто немає. Якби в цьому населеному пункті був сформований озброєний осередок тер-оборони з відповідною підготовкою, єдиний місток було б підірвано, а кілька «Уралів» з окупантами в супроводі бетееру були б спалені ще на під'їзді.

Нам потрібно вчитися жити у стані перманентної загрози. І реалізувати програму тотального опору агресору у будь-який момент. Мабуть, це не буде «швейцарська» модель, чи «ізраїльська». Вже зараз зрозуміло, що це буде український варіант опору. Але ворог має знати, що, заходячи на нашу територію, він потрапляє у суцільну пастку на кожному квадратному метрі і в кожному населеному пункті України.

Війна змінила нас. Водночас, війна зміцнила нас у тому, що ми — європейці. Але ми ж розуміємо, що ми — європейці, які живуть на лінії фронту. А не в оточенні мирних і дружніх країн. І це означає, що у нас особлива місія в цьому великому концепті європейської цивілізації. І свої власні стандарти планування, життя, поведінки, і логіки дій.

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