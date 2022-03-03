Вслед за Украиной. Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз 3 марта, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз (Фото:Irakli Garibashvili/facebook.com)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.



Об этом сообщает Новости Грузия.

«Сегодня исторический день для Грузии. От имени страны подписываю заявку на членство в Евросоюз», — сказал Гарибашвили.



Грузия планировала подавать такую заявку в 2024 году, а получить статус кандидата — к 2030 году. Решение ускорить процесс власти Грузии приняли после российского вторжения в Украину.

Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля.



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